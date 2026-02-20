تسارع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شباط/فبراير

afp_tickers

2دقائق

تسارع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شباط/فبراير الحالي، مدفوعا بزيادة إنتاج قطاع التصنيع، وفق بيانات صدرت الجمعة.

وأظهر المؤشر الأولي المركّب لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يصدره مصرف هامبورغ التجاري وتنشره مؤسسة “S&P Global”، ارتفاعا إلى 51,9 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ51,3 نقطة في كانون الثاني/يناير، مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى توسّع النشاط الاقتصادي، فيما تعكس قراءة دون هذا المستوى انكماشا.

وقال كبير الاقتصاديين لدى مصرف هامبورغ التجاري سايروس دي لا روبيا إن “اقتصاد منطقة اليورو يبدو على مسار مستقر”.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50,8 نقطة في شباط/فبراير، مقابل 49,5 نقطة في الشهر السابق.

وأضاف دي لا روبيا أن “من السابق لأوانه الجزم، لكن ذلك قد يشكّل نقطة تحوّل لقطاع التصنيع مع عودة المؤشر إلى منطقة التوسّع”.

في المقابل، سجّل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفاعا طفيفا إلى 51,8 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ51,6 نقطة في كانون الثاني/يناير.

ولا يتوقع اقتصاديون أن تدفع هذه البيانات المصرف المركزي الأوروبي إلى تعديل موقفه بشأن أسعار الفائدة.

وكان المصرف المركزي للدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو أبقى هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي عند 2%، وهو المستوى المعتمد منذ حزيران/يونيو الماضي.

وقال دي لا روبيا إن “استمرار توسّع النشاط الاقتصادي واستقرار تضخم الخدمات عند مستويات مرتفعة نسبيا لا يشيران إلى ميل المصرف المركزي الأوروبي لتغيير موقفه بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تعديل”.

راز/ع ش/ص ك