تسعة جرحى في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان (وزارة الصحة)

afp_tickers

3دقائق

أصيب تسعة أشخاص الثلاثاء بجروح جراء غارة اسرائيلية في جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة، فيما أعلنت اسرائيل القضاء على عنصر في حزب الله مع مواصلة هجماتها على الرغم من وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري – قضاء صور، أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم طفلان”، مضيفة أن “ثلاثة من الجرحى بحال حرجة”.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته إنه “ضرب وقضى على قائد مجمّع حزب الله في منطقة المنصوري” في جنوب لبنان.

وأضاف أن هذا الشخص “خطط للعديد من الهجمات الإرهابية ضد دولة إسرائيل، وكان مسؤولا عن محاولات إعادة تأسيس مجمع المنصوري، وسهّل نقل الأسلحة”.

ويأتي ذلك غداة مقتل شخص الاثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بضربات اسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق السلطات، في حين أعلن الجيش الاسرائيلي أنه “قضى على أحد العناصر الارهابية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله”.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب والدولة العبرية، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، ابقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا في الجنوب.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب.

وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها “حصر السلاح” بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.

وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر نيسان/أبريل أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ”تنظيفه”، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.

لو/غ ر