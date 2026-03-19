تشاد: مقتل 17 في هجوم بطائرات مسيرة من السودان

نجامينا 19 مارس آذار (رويترز) – قالت حكومة تشاد ومصادر محلية اليوم الخميس إن هجوما بطائرات مسيرة عبر الحدود من السودان أسفر عن مقتل 17 من بينهم مشاركون في تشييع جنازة، وتعهد رئيس البلاد بالرد على أي هجمات أخرى.

وذكر أحد سكان بلدة تين الحدودية إنها تعرضت لهجوم بعد ظهيرة أمس الأربعاء لدى تجمع معزين في منزل لتشييع جنازة أحد أقارب أصحاب البيت وتلاوة القرآن هناك للمتوفى.

وأضاف بعد أن طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن انفجارين وقعا وأسفرا عن سقوط مشيعين وأطفال كانوا يلعبون في الجوار.

وقالت مصادر رسمية محلية إن الجعة التي تقف وراء الهجوم لم تتضح بعد.

وتشهد تشاد من وقت لآخر تداعيات للحرب التي بدأت في أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي تداعيات تتسبب في خسائر مادية وبشرية في تشاد.

وأغلقت تشاد حدودها الشرقية مع السودان الشهر الماضي بعد اشتباكات مرتبطة بالحرب أسفرت عن مقتل خمسة جنود تشاديين.

وقالت الحكومة التشادية في بيان أصدرته في وقت مبكر من اليوم الخميس إن البلاد عززت وجودها الأمني على الحدود ويمكن أن تشن عمليات داخل أراضي السودان.

وذكر مكتب الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن الرئيس أمر الجيش بالرد على أي هجوم من السودان.

وقال مصدران حكوميان محليان في وقت سابق إن الحصيلة تبلغ 16 قتيلا وعشرة مصابين. وأوضح مصدر عسكري أن كل القتلى والجرحى من المدنيين.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)