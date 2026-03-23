تشاد تنقل لاجئين سودانيين مع انتشار الجيش قرب الحدود

من محمد رمضان

نجامينا 23 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول في وكالة معنية بشؤون اللاجئين في تشاد لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده بدأت نقل لاجئين بشكل طارئ من منطقة محاذية لحدودها مع السودان، في وقت يستعد فيه الجيش للانتشار في المنطقة ردا على هجمات عبر الحدود.

وفي الأسبوع الماضي، أمر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي الجيش بالاستعداد للرد بعد هجوم بطائرة مسيرة عبر الحدود من السودان أسفر عن مقتل 17 شخصا في تشاد، بينهم مشاركون في عزاء.

وجاء في بيان حكومي منفصل صدر الأسبوع الماضي أن تشاد عززت وجودها الأمني على الحدود ويمكنها تنفيذ عمليات على الأراضي السودانية.

وقال ممثل اللجنة الوطنية التشادية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين والعائدين في بلدة تين الحدودية، إن عمليات النقل الأولية للاجئين ستشمل حوالي 2300 شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وأضاف أنهم بدأوا بنقل الناس إلى مناطق في داخل تشاد بعيدا عن الحدود منذ يوم السبت ومن المقرر توسيع نطاق ذلك اليوم الاثنين ليشمل كل البلدات الحدودية التي تشكل مواقع عبور مؤقت للاجئين.

وقال “تلقينا تعليمات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني بالتحرك بسرعة لأن الجيش سيؤمن الحدود في الأيام المقبلة، وينشر قواته هناك بالفعل”.

وأغلقت تشاد حدودها الشرقية مع السودان الشهر الماضي بعد اشتباكات مرتبطة بالحرب أسفرت عن مقتل خمسة جنود تشاديين.

لكن المسؤول قال إن اللاجئين ما زالوا يصلون لبلاده “بسبب القتال العنيف على الجانب السوداني”.

وتشهد تشاد من وقت لآخر تداعيات للحرب التي بدأت في أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي تداعيات تتسبب في خسائر مادية وبشرية في تشاد.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)