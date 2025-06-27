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تشييع “تاريخي” لقادة إيران وعلمائها السبت

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تُشيع إيران السبت قادتها العسكريين وعلماءها النوويين الذين قتلوا في الحرب التي شنتها إسرائيل واستمرت 12 يوما، في يوم وصفته بأنه “تاريخي”.

تبدأ المراسم عند الثامنة صباحا (04,30 ت غ) في ساحة الثورة بوسط العاصمة الإيرانية.

وقال محسن محمودي، وهو مسؤول ديني في محافظة طهران، للتلفزيون الرسمي الجمعة “ستقام هناك مراسم قصيرة، ثم تتجه مواكب الشهداء (…) إلى ميدان آزادي (الحرية) على مسافة 11 كيلومترا”.

وأضاف “غدا سيكون يوما تاريخيا لإيران الإسلامية ولتاريخ الثورة”، مشيرا إلى أنه سيتم تشييع “60 شهيدا”.

شنّت إسرائيل حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع نووية إيرانية وعلماء وقادة عسكريين في 13 حزيران/يونيو في محاولة لإنهاء البرنامج النووي الذي تقول إن طهران تسعى من خلاله لتطوير القنبلة الذرية رغم نفيها المتكرر.

دخل وقف إطلاق النار بين البلدين العدوين حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل قادة في القوات المسلحة، من بينهم بعض قادة الحرس الثوري، وحوالى عشرة علماء نوويين.

وأشار محمودي إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري الذي قتل في اليوم الأول من الحرب، سيدفن مع زوجته وابنته.

كان باقري أعلى مسؤول في الهيكلية العسكرية وكان مسؤولا أيضا عن برنامج الصواريخ البالستية تحت سلطة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مباشرة>

ترأس خامنئي الجنازات الرسمية في السابق، لكن لم يتم تأكيد حضوره السبت.  

أدت الضربات الإسرائيلية على إيران إلى مقتل 627 مدنيا على الأقل، بحسب وزارة الصحة في طهران.

أما الهجمات الإيرانية على إسرائيل فأودت بحياة 28 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية.

سبر-رخ/الح/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية