تصاعد الدخان من ناحية منشأة للطاقة في إمارة الفجيرة

تصاعد دخان السبت من ناحية منشأة طاقة رئيسية في الإمارات، وفق مراسل وكالة فرانس برس، في ما بدا أنه أحدث هجوم يستهدف منشآت النفط في الخليج، بعد ساعات من ضربة أميركية استهدفت جزيرة خرج الإيرانية.

وشوهدت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الفجيرة، التي تضم ميناء رئيسيا كانت هجمات إيرانية استهدفت فيه سابقا مركزا لتخزين النفط. كما يضم الميناء محطة كبرى لتصدير النفط.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن شظايا سقطت بعد اعتراض طائرة مسيّرة بنجاح تسببت باندلاع حريق، من دون تحديد الموقع.