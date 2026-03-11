تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وسط قيود الحرب على إيران

من بيشا ماجد وعلي صوافطة

أبو فلاح (الضفة الغربية) 11 مارس آذار (رويترز) – قالت منظمات حقوقية وطواقم طبية إن مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة يستغلون القيود المفروضة على التنقل خلال الحرب على إيران لمهاجمة فلسطينيين حيث تعيق الحواجز العسكرية وصول سيارات الإسعاف إلى الضحايا بسرعة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستوطنين قتلوا خمسة فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير شباط.

وقالت منظمة (بتسيلم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن رجلا سادسا توفي بعد استنشاقه غاز مسيل للدموع أطلق خلال هجوم.

وأغلق الجيش الإسرائيلي العديد من الطرق في الضفة الغربية ببوابات حديدية وأكوام من التراب في اليوم الأول من الحرب، وأغلق معظم المعابر مع إسرائيل.

ويصف الجيش الإسرائيلي هذه القيود بأنها إجراءات استباقية في الوقت الذي يشن فيه غارات جوية على إيران وجماعة حزب الله اللبنانية التي أطلقت صواريخ على إسرائيل تضامنا مع طهران.

ويقول فلسطينيون في قرى نائية بالضفة الغربية إن الحواجز جعلتهم أكثر عرضة لعنف المستوطنين.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي يواصل مداهماته المعتادة في المدن والبلدات الفلسطينية في أوقات الهدوء لاعتقال فلسطينيين بدون تهمة غالبا.

ولم يرد متحدث باسم مجلس يشع، الذي يمثل المستوطنات اليهودية، على طلب من رويترز للتعليق على الهجمات.

* هجوم قبل الفجر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستوطنين قتلوا فلسطينيين اثنين بالرصاص قبل فجر الأحد في قرية أبو فلاح بشمال مدينة رام الله.

وكان ثائر زوج ملك بعيرات واحدا منهما.

وقالت ملك وهي جالسة مع طفليها تكافح دموعها “ثائر كان بيحب الحياة ما كنت متوقعة إنه يروح (يقتل)”.

وقال شهود لرويترز إنه عندما تجمع أكثر من 100 مستوطن على مشارف أبو فلاح، حشدت مجموعة على تطبيق واتساب من المنطقة رجالا لحماية القرية الصغيرة. وأضافوا أن المواجهة الأولية تضمنت رشق بالحجارة، لكن مستوطنين مسلحين وصلوا بعد ذلك وبدأوا في إطلاق النار.

وقال رجل ساعد في الدفاع عن القرية إن ثائر قتل بالرصاص وهو يحاول حماية منزل من الهجوم.

وكانت آثار الدماء ظاهرة حتى يوم الاثنين في مكان الهجوم ببساتين الزيتون حيث نصب قرويون علمين فلسطينيين في المكان الذي قتل فيه الرجلان.

وتوفي فلسطيني ثالث بعد الهجوم. وقالت بتسيلم إنه توفي ربما متأثرا بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية المنتشرة في القرية خلال الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تحقيقا في الواقعة وإنه يندد “بأي نوع من أنواع العنف”.

* “استغلال الحرب”

يقول مسعفون إن الحواجز الجديدة أدت إلى تأخير في الوصول إلى الفلسطينيين المصابين.

وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني “صحيح هناك إعاقه بل هناك اعتداءات من قبل المستوطنين والجيش على الطواقم كما حدث في منطقة يرزا في الأغوار الشمالية ومسافر يطا وبيت عور التحتا وأبو فلاح والمغير وكفر مالك، إضافه إلى البوابات والسواتر الترابية التي تعرقل الوصول إلى المناطق المغلقة، مما يؤدي إلى تأخير في الوصول إلى المصابين والمرضى أيضا في هذه المناطق المغلقة والتي تتعرض إلى اعتداءات المستوطنين”.

وقالت منظمة “ييش دين” الإسرائيلية المعنية بمراقبة وضع حقوق الإنسان إن هناك أكثر من 109 تقارير عن أعمال عنف ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب مع إيران، شملت إطلاق نار واعتداءات جسدية وتدمير ممتلكات وتهديدات.

وقالت منظمة بتسيلم إن جميع حالات قتل الفلسطينيين على يد المستوطنين التي تم الإبلاغ عنها هذا العام وقعت في الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المستوطنين قتلوا بالرصاص أمير محمد شناران في قرية قرب مدينة الخليل يوم السبت، كما قتلوا بالرصاص الأخوين محمد وفهيم طه معمر في قرية قريوت جنوب شرق مدينة نابلس يوم الاثنين الماضي.

وقالت منظمة بتسيلم “تستغل ميليشيات المستوطنين المسلحة الحرب، وغالبا ما تعمل بدعم من الجيش، لتواصل مهاجمة ومضايقة الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية في محاولة لإجبارهم على الرحيل”.

وقالت منظمة ييش دين إن المستوطنين كانوا يرتدون زي الجيش الإسرائيلي في ثلاث من حوادث إطلاق النار. ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق.

ويتهم الفلسطينيون الجيش بحماية المستوطنين بدلا من القرويين. وينفي الجيش الإسرائيلي ذلك.

ونادرا ما تصدر إسرائيل لوائح اتهام في قضايا العنف الذي يمارسه المستوطنون. وفي نهاية عام 2025، قالت منظمة “ييش دين” إن من بين مئات حالات العنف التي ارتكبها المستوطنون والتي وثقتها منذ الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 وأدت إلى حرب غزة، لم تسفر سوى اثنين بالمئة منها عن لوائح اتهام.

* توسيع المستوطنات

تقول الأمم المتحدة إن نحو 700 فلسطيني نزحوا بسبب عنف المستوطنين منذ بداية عام 2025 وحتى أوائل فبراير شباط 2026.

وقامت الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات في حملة بناء يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى طمس فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وأعلن الوزير الإسرائيلي اليميني يوسي داجان أمس الأربعاء إنشاء مستوطنة جديدة في موقع استراتيجي في الجبل المطل على نابلس، وهي واحدة من 22 مستوطنة جديدة أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية في مايو أيار الماضي.

ويسعى الفلسطينيون منذ زمن بعيد إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي أراض استولت عليها إسرائيل واحتلتها في حرب عام 1967.

ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في 2024، يعيش أكثر من 700 ألف مستوطن في القدس الشرقية والضفة الغربية بين أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.

ويعتبر معظم العالم النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري. وتعترض إسرائيل على هذا الرأي.

(إعداد نهى زكريا ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)