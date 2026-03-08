تضرر بنى تحتية في الكويت والبحرين مع تصعيد إيران قصفها لدول الخليج

تعرّض معظم دول الخليج الأحد لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ والمسيّرات أسفرت عن أضرار في منشآت مدنية في الكويت والبحرين، في اليوم التاسع من الحرب الأميركية الإسرائيلية مع الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أيضا أن عنصرين من حرس الحدود “استشهدا فجر اليوم أثناء أدائهما واجبهما الوطني”، من دون الخوض في الملابسات.

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، تنفّذ الجمهورية الإسلامية هجمات تقول إنها تستهدف المصالح والقواعد الأميركية في دول الخليج، لكنها طالت أيضا منشآت مدنية.

وحذّر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأحد من أن بلاده “ستضطر إلى الرد” إذا استُخدمت أراضي الدول المجاورة لشن هجمات عليها.

وكان بيزشكيان اعتذر السبت لدول الجوار على الهجمات التي طالتها، وتؤكد دول الخليج أنها لا تسمح باستخدام أرضها لمهاجمة إيران.

وأفاد الجيش الكويتي أن خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي أصيبت في هجوم بطيران مسيّر، وأكدت وكالة الأنباء الرسمية السيطرة على حريق اندلع ولم يسفر عن إصابات.

وأضاف الجيش في بيان منفصل بأن “بعض المنشآت المدنية تعرّضت لأضرار مادية نتيجة سقوط شظايا وحطام”.

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية عن تعرض مبناها الرئيسي للاستهداف، ما أسفر عن أضرار مادية، وجعلها تعتذر عن عدم استقبال المراجعين الأحد.

وكانت شركة النفط الوطنية الكويتية أعلنت السبت عن خفض احترازي في إنتاجها النفطي.

– “تهديدات صاروخية” –

في البحرين، أفادت وزارة الداخلية عن هجوم إيراني “عشوائي” بطائرة مسيّرة على محطة لتحلية المياه، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت ضرب قاعدة الجفير الأميركية في البحرين مؤكدا أنها استخدمت لقصف محطة تحلية إيرانية.

وقالت السلطات البحرينية لاحقا إن الهجوم الإيراني لم يؤثر على إمدادات المياه أو قدرة الشبكة.

وأصيب ثلاثة أشخاص إثر سقوط شظايا صاروخ بمبنى جامعة في منطقة المحرق، وفق وزارة الداخلية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودي الأحد أنها اعترضت 33 طائرة مسيّرة، مضيفة أنه لم ترد أي تقارير عن أضرار أو إصابات جراء الهجمات.

واستهدفت إحدى المسيّرات الحي الدبلوماسي بالرياض، وقد اعتُرضت من دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بين المدنيين، وفق متحدث باسم وزارة الدفاع أوضح أن العاصمة والمناطق المحيطة بها استُهدفت بـ26 مسيّرة.

وذكرت الوزارة أن طائرة مسيّرة استهدفت حقل الشيبة النفطي في جنوب شرق السعودية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية الأحد إنها تعاملت مع “تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران”، بينما أعلنت قطر اعتراض القسم الأكبر من 10 صواريخ بالستية وصاروخين كروز أطلقت من إيران في اليوم السابق من دون وقوع إصابات.

