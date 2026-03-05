تعرض سفينة لأضرار إثر ضربة بمسيرة روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية

تعرّضت سفينة ترفع علم بنما لأضرار مساء الأربعاء إثر ضربة بمسيرة روسية عندما كانت تغادر مرفأ تشورنومورسك في منطقة أوديسا، ما أسفر عن إصابة أفراد من طاقمها، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس.

وكانت السفينة التي لم يُكشف عن اسمها تغادر المرفأ في البحر الأسود وعلى متنها حمولة من الذرة عندما ضربتها مسيّرة، بحسب السلطات الأوكرانية.

وأصيب عدّة أفراد من طاقمها بجروح، بحسب سلطات المرافئ الأوكرانية ومدير السلطات العسكرية في أوديسا أوليغ كيبر.

وقال كيبر “اتُخذت تدابير لإسعافهم وإجلائهم”، من دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، تتّهم كييف موسكو باستهداف عشرات السفن بضربات مسيّرات بالقرب من موانئ البحر الأسود.

وتعلن القوّات الأوكرانية هي أيضا عن استهداف ناقلات نفط على صلة بروسيا في البحر الأسود والمتوسط.

والأربعاء، اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتنفيذ “هجوم إرهابي” إثر إغراق سفينة روسية كانت تنقل الغاز الطبيعي المسال في المتوسط بمسيّرات بحرية.

ولم يصدر أيّ تعليق بعد عن كييف في هذا الصدد.

