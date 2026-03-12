تعرض 6 سفن لهجمات في الخليج ومضيق هرمز

دبي/البصرة (العراق) 12 مارس آذار (رويترز) – قالت هيئات للأمن البحري وإدارة المخاطر إن أ ربع سفن تعرضت لضربات بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز، فيما هاجمت إيران على ما يبدو بزوارق محملة بالمتفجرات ناقلتي وقود في المياه العراقية مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما ومقتل أحد أفراد الطاقم أمس الأربعاء.

وتعد أحدث الهجمات على سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وأوروبا تصعيدا في الصراع بين إيران والقوات الأمريكية والإسرائيلية، مما يرفع عدد السفن التي تعرضت للقصف في المنطقة منذ بدء القتال إلى 16 على الأقل.

وتكاد حركة الملاحة عبر المضيق، حيث يمر نحو خُمس النفط العالمي، تتوقف تماما منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في 28 فبراير شباط، مما دفع أسعار النفط العالمية للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2022.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني بعدم السماح بشحن “لتر واحد من النفط” من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل أو شركائهما إذا استمرت الهجمات على إيران.

فيما هدد ترامب بتكثيف القصف على إيران إذا منعت صادرات النفط، وقال إن على شركات الطاقة استخدام المضيق لأن “جميع الأسطول (الإيراني) تقريبا قد اختفى”.

وقال مسؤولان في الموانئ العراقية إن السفينتين اللتين استهدفتا في هجمات شنتها زوارق مسلحة خلال الليل في الخليج بالقرب من العراق هما (سيفسي فيشنو) التي ترفع علم جزر مارشال و السفينة (زيفيروس) التي ترفع علم مالطا، وهما محملتان بشحنات وقود من العراق.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن الناقلة سيفسي فيشنو مؤجرة لشركة عراقية متعاقدة معها، وإن الناقلة زفيروس محملة بمكثفات من شركة غاز البصرة. وأضافت سومو أن الناقلتين تعرضتا للهجوم في منطقة التحميل الجانبي داخل المياه الإقليمية العراقية.

* إغلاق موانئ نفط عراقية

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن فرحان الفرطوسي المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق قوله إن الموانئ النفطية في البلاد أوقفت عملياتها تماما بعد الهجمات، بينما تواصل الموانئ التجارية نشاطها.

وقالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إن أفراد طاقم إحدى السفينتين جرى إجلاؤهم وأفادت التقارير بأنهم بخير.

وقال الفرطوسي لرويترز إن سفينة تابعة لشركة موانئ العراق أنقذت 25 من أفراد طاقم السفينتين وإن النيران لا تزال مشتعلة على متنهما.

وتواصل فرق الإنقاذ العراقية البحث عن بحارة آخرين.

وقال أحد مسؤولي أمن الموانئ “انتشلنا جثة أحد أفراد الطاقم الأجانب من المياه”.

ووفقا لبيانات لويدز ليست إنتليجنس، فإن المشغل التجاري والمشغل المستفيد للسفينة سيفسي فيشنو هما سيفسي ترانسبورت جروب وسيفسي جروب على الترتيب.

ولم ترد هاتان الشركتان ومقرهما في الولايات المتحدة على طلبات للتعليق حتى الآن.

وقال مصدر أمني عراقي في الميناء إن السفينة زيفيروس ترفع علم مالطا وقدم لرويترز قائمة بأسماء أفراد الطاقم.

وأظهرت بيانات لويدز ليست إنتليجنس أن شركة كيجنس تانكرز ومقرها بريطانيا هي المشغل التجاري لناقلة تحمل هذا الاسم وأن مجموعة شركات بارزة في مجال الشحن باليونان هي المالك المستفيد.

لم ترد شركة كيجنس تانكرز بعد على طلبات التعليق. ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى المالك المستفيد.

* الحرس الثوري يتوعد السفن

توعد الحرس الثوري الإيراني مرارا باستهداف أي سفينة تعبر مضيق هرمز.

وقالت شركة (بريشوس شيبينج) المدرجة في تايلاند إن سفينة شحن البضائع السائبة (مايوري ناري) التي ترفع علم تايلاند استُهدفت وأصيبت أمس الأربعاء “بمقذوفين مجهولي المصدر” في أثناء عبورها المضيق مما تسبب في حريق وأضرار في غرفة المحرك.

وأضافت الشركة “جرى الإبلاغ عن فقد ثلاثة من أفراد الطاقم ويرجح أنهم محاصرون داخل غرفة المحرك”.

وتابعت “تعمل الشركة مع السلطات المعنية لإنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة المفقودين”، مشيرة إلى أن بقية أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 جرى إجلاؤهم بأمان إلى سلطنة عمان.

وأظهرت صور قدمتها البحرية التايلاندية تصاعد الدخان من الجزء الخلفي من السفينة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن بيان للحرس الثوري أن السفينة “تعرضت لإطلاق نار من مقاتلين إيرانيين”، في ما يعد أول اشتباك مباشر يخوضه الحرس الثوري بعدما اقتصر سابقا على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن البحرية الأمريكية رفضت تلبية طلبات شبه يومية من قطاع الشحن لتوفير مرافقة عسكرية عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب على إيران، قائلة إن خطر الهجمات مرتفع للغاية في الوقت الراهن.

وكان ترامب قد ذكر أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مرافقة بحرية متى دعت الحاجة.

* 3 سفن أخرى تتعرض لأضرار طفيفة

قالت شركتان متخصصتان في الأمن البحري إن سفينة الحاويات (وان ماجيستي) التي ترفع علم اليابان أصيبت بأضرار طفيفة نتيجة مقذوف مجهول على بعد 25 ميلا بحريا شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات.

وقالت شركة (ميتسوي أو.إس.كيه لاينز) المالكة للسفينة والمتحدث باسم شركة (أوشن نتورك إكسبرس وان) المستأجرة لها إن السفينة تعرضت للهجوم في أثناء رسوها في الخليج، وإن فحص هيكلها كشف عن أضرار طفيفة فوق خط الماء.

وذكرت الشركتان أن أفراد الطاقم بخير وأن السفينة لا تزال تعمل بكامل طاقتها وصالحة للإبحار. وقالت الشركة المالكة إن سبب الواقعة لم يتضح بعد وإنه قيد للتحقيق.

وأفادت شركات للأمن البحري بأن سفينة أخرى، وهي ناقلة بضائع سائبة، تعرضت أيضا لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 50 ميلا شمال غربي دبي.

وقالت شركة (فانجارد) لإدارة المخاطر البحرية إن المقذوف ألحق أضرارا ببدن السفينة (ستار جوينيث) التي ترفع علم جزر مارشال، مضيفة أن أفراد الطاقم بخير.

وذكرت شركة (ستار بالك كاريرز) المالكة للسفينة أن المقذوف أصابها في عنبر الشحن في أثناء رسوها، دون أي إصابات بين أفراد الطاقم أو ميلان في السفينة.

وفي وقت مبكر من اليوم الخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قذيفة مجهولة أصابت سفينة حاويات مما تسبب في حريق صغير على بعد 35 ميلا بحريا شمالي جبل علي في الإمارات. وأفادت التقارير بأن طاقم السفينة بخير.

وتضمن بيان الحرس الثوري الإيراني إشارة إلى سفينة أخرى قال إنها تعرضت لهجوم بقذائف، في إشارة تُستخدم عادة لوصف هجمات بطائرات مسيرة، صباح أمس الأربعاء. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا التقرير حتى الآن.

(تغطية صحفية يانيس سوليوتيس وريني مالتيزو من أثينا وتالا رمضان ونيرة عبد الله من دبي وحاتم ماهر من القاهرة – إعداد بدور السعودي ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)