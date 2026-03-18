تعليق العمليات بمنشآت حبشان للغاز بالإمارات بعد التصدي لصواريخ

19 مارس آذار (رويترز) – أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي يوم الخميس بتعليق العمليات في منشآت حبشان للغاز، وذلك وسط تعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصدي لصواريخ.

وأضاف المكتب أنه جرى كذلك استهداف حقل باب النفطي.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأربعاء فقد أصدرت طهران تحذيرات إخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، وقالت إنه سيتم استهدافها بضربات “في الساعات المقبلة”.

(تغطية صحفية جيداء طه ويمنى إيهاب – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )