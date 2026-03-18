The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تعليق العمليات بمنشآت حبشان للغاز بالإمارات بعد التصدي لصواريخ

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 مارس آذار (رويترز) – أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي يوم الخميس بتعليق العمليات في منشآت حبشان للغاز، وذلك وسط تعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصدي لصواريخ.

وأضاف المكتب أنه جرى كذلك استهداف حقل باب النفطي.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأربعاء فقد أصدرت طهران تحذيرات إخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، وقالت إنه سيتم استهدافها بضربات “في الساعات المقبلة”.

(تغطية صحفية جيداء طه ويمنى إيهاب – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

