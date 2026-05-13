تقارير: إيران تفرج بكفالة عن المحامية البارزة نسرين ستوده

دبي 13 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وكالات أنباء إيرانية وابنة المحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده اليوم الأربعاء أن طهران أفرجت بكفالة عن المحامية، التي أُلقي القبض عليها في مطلع أبريل نيسان وسط حملة قمع خلال الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت وكالة نور نيوز أن ستوده أُطلق سراحها بكفالة، دون الإشارة إلى أي تهم قد تواجهها لاحقا. وأكدت مهراوه خندان، ابنة ستوده، نبأ إطلاق سراح والدتها في منشور على منصات التواصل الاجتماعي.

وسجنت ستوده، الحائزة على جوائز من بينها جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبي عام 2012، عدة مرات بتهم أمنية تتعلق بدفاعها عن حقوق الإنسان.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

