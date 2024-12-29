تقرير إسرائيلي: مسلحو غزة عذبوا رهائن بينهم قُصر

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من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – ذكر تقرير جديد صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية ومن المقرر تقديمه للأمم المتحدة هذا الأسبوع أن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة تعرضوا للتعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي والنفسي والتجويع والحروق والإهمال الطبي.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع فرق طبية وصحية عالجت ما يربو على 100 من الرهائن الإسرائيليين والأجانب، تم إطلاق سراح معظمهم في أواخر نوفمبر تشرين الثاني 2023، في هدنة قصيرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأنقذ الجيش الإسرائيلي ثماني رهائن.

وبحسب التقرير الموجه إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والذي نُشر في وقت متأخر يوم السبت، فإن من بين الرهائن أكثر من 30 طفلا ومراهقا، وقد تبين أن بعضهم جرى تقييده أو ضربه أو وسمه بأداة ساخنة.

وتحدثت نساء عن تعرضهن للاعتداء الجنسي، بما في ذلك تحت تهديد السلاح. وذكر التقرير أن رجالا تعرضوا للضرب والتجويع والوسم والاحتجاز في عزلة ومنعوا من الوصول إلى الحمام. وحُرم البعض من العلاج سواء من الإصابات أو الحالات الطبية.

ولم يذكر التقرير أيا من الرهائن بالاسم أو السن لحماية خصوصيتهم، لكن بعض الأوصاف تطابقت مع تلك التي قدمها الرهائن والفرق التي عالجتهم في مقابلات مع رويترز وغيرها من وسائل الإعلام وتقرير للأمم المتحدة.

ونفت حماس مرارا وتكرارا إساءة معاملة 251 رهينة احتجزتهم من إسرائيل واقتادهم إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي قادته في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن حوالي نصف الرهائن المئة المتبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.

واكتسبت المساعي الجديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين بفلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيل زخما في الأسابيع القليلة الماضية، لكن لم يتم الإعلان عن أي تقدم حتى الآن.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

ووفقا وزارة الصحة الفلسطينية، أدت الحرب الإسرائيلية اللاحقة على حماس إلى مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، فضلا عن نزوح كل سكان غزة تقريبا، وتدمير غالبية القطاع.

وتحقق السلطات الإسرائيلية في مزاعم بشأن إساءة معاملة محتجزين فلسطينيين اعتقلوا خلال الحرب.