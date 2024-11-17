تنظيم الدولة الإسلامية يعلن المسؤولية عن هجوم قتل 3 جنود في العراق

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بغداد (رويترز) – قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود في شمال العراق يوم الأحد.

كما أسفر الهجوم الذي وقع قرب بلدة طوز خورماتو، التي تبعد حوالي 175 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد، عن إصابة اثنين بجروح خطيرة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن ضابطين كبيرين وجنديا قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون.

وهُزم تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017 بعد استيلائه على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، لكن عناصر تابعة له تواصل شن هجمات كر وفر على القوات الحكومية.