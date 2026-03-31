توقف محطة تحلية مياه في قشم الإيرانية عن العمل بعد قصفها هذا الشهر

دبي 31 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية لوسائل إعلام اليوم الثلاثاء إن إحدى محطات تحلية المياه في جزيرة قشم متوقفة عن العمل منذ تعرضها لغارة جوية في وقت سابق هذا الشهر.

ونقل موقع برنا الإخباري عن رئيس مركز الصحة البيئية والمهنية التابع لوزارة الصحة “تزود محطات التحلية جزيرة قشم بمياه الشرب. واستُهدفت إحدى هذه المحطات، وهي الآن خارج الخدمة تماما لتعذر إصلاحها في الوقت الراهن”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب حاكم إقليم هرمزجان قوله إن البنية التحتية لتحلية المياه في الجزيرة تعرضت للهجوم مرة واحدة فقط في وقت سابق من الشهر.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)