توقيف رجل بالسويد حطم نوافذ في السفارة المغربية

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أكدت الشرطة السويدية توقيف رجل الاثنين بعدما حطم نوافذ في السفارة المغربية في ستوكهولم قبل أن يعلق علم قوس قزح على نافذة، في حين أكدت صحيفة سويدية أنه كان يحمل سكينا.

وذكرت صحيفة افتونبلاديت اليومية أن الرجل حبس نفسه بغرفة في السفارة عندما تدخلت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن أسباب سلوكه الدقيقة ما زالت مجهولة حاليا.

وأفادت الشرطة بأنها تشتبه في أن الرجل الذي لم تُعرف هويته بعد، اقتحم مقر السفارة وخرّب بشكل جسيم وتسبب بأذى جسدي إذ سقطت شظايا زجاج على أحد المارة في الشارع.

ولم ترى الشرطة أن جروح الرجل “خطرة” وعالج نفسه بنفسه.

ولم تجب السفارة المغربية على الفور على اتصال من وكالة فرانس برس للتعليق على الحادث.

بو/س ح