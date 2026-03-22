توقيف صحافي معارض في تركيا على خلفية نشر “معلومات مضللة”

أوقفت السلطات التركية صحافيا يعمل في صحيفة بيرجون المعروفة بنقدها لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان على خلفية “نشر معلومات مضلّلة”، وفق ما أفادت وسيلة الإعلام اليسارية هذه.

واعتقل اسماعيل اري السبت في محافظة توكات الشمالية التي كان يزورها بمناسبة عيد الفطر واقتيد إلى أنقرة صباح الأحد لاستجوابه، بحسب ما أفادت الصحيفة التي أكّدت في منشور على اكس أن “اسماعيل لم يكذب يوما”.

ولم تحدّد الصحيفة التي مقرّها في إسطنبول والمعروفة بتحقيقاتها التي تطال الحكومة التركية المقالات التي تسبّبت بتوقيف الصحافي.

وجاء في منشور على اكس لاتحاد الصحافيين في تركيا “نقولها مرارا وتكرارا: الصحافة ليست جريمة. ولا بد من الإفراج فورا عن اسماعيل اري”.

في أواخر شباط/فبراير، أوقف الصحافي التركي أليجان أولوداغ من مجموعة “دويتشه فيله” الإعلامية الألمانية واحتجز على خلفية “إهانة الرئيس”، ما استدعى برلين إلى المطالبة بالإفراج عنه فورا.

وتحتلّ تركيا المرتبة 159 من أصل 180 في مؤشّر حرّية الصحافة الصادر عن “مراسلون بلا حدود”.

