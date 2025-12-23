توقيف غريتا تونبرغ في لندن لمشاركتها في تظاهرة داعمة لمجموعة “بالستاين أكشن”

afp_tickers

5دقائق

أوقفت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ الثلاثاء في لندن خلال مشاركتها في تظاهرة داعمة لمنظمة “بالستاين أكشن” المناصرة للفلسطينيين التي باتت محظورة في بريطانيا إثر تصنيفها منظمة إرهابية على خلفية أعمال تخريب.

وباتت الشابة البالغة 22 عاما والمعروفة أساسا بنشاطها في الدفاع عن البيئة أول شخصية معروفة عالميا يتمّ توقيفها لدعمها المنظمة التي حظرتها السلطات البريطانية في تموز/يوليو.

وقال ناطق باسم مجموعة “ديفيند آور جوريز” (Defend Our Juries) إن “غريتا تونبرغ كانت ترفع لافتة كتب عليها +أؤيد سجناء بالستاين أكشن وأرفض الإبادة الجماعية+”، مشيرا إلى أنها “أوقفت بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.

وأفادت شرطة لندن من جانبها عن توقيف “شابة في الثانية والعشرين من العمر رفعت” لافتة “دعما لمنظمة محظورة”، والمقصود هنا هو مجموعة “بالستاين أكشن” (Palestine Action)، من دون ذكر اسم الشابة.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور لتونبرغ وهي جالسة على الأرض تحمل لافتتها.

– “سجناء سياسيون” –

وأقيمت هذه التظاهرة تضامنا مع ثمانية من أنصار “بالستاين أكشن” تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما يقبعون حاليا في السجن بانتظار محاكمتهم على خلفية أنشطة قاموا بها باسم المجموعة. والبعض منهم مضرب عن الطعام منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي تسجيل مصوّر نشرته تونبرغ على حسابها في “إنستغرام” الإثنين، وصفت النشطاء بـ”السجناء السياسيين”، داعية حكومة رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر إلى الاستجابة لمطالبهم بالإفراج عنهم وإسقاط الملاحقات في حقّهم.

وقال ستارمر الأسبوع الماضي ردّا على سؤال في هذا الصدد في البرلمان إن “القواعد والإجراءات المعمول بها” في سياق احتجازهم احترمت بالكامل.

– “أضرار جرمية” –

واتّخذ قرار حظر “بالستاين أكشن” في تموز/يوليو بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).

وفي ضوء حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.

وأوقفت الشرطة أكثر من ألفي شخص خلال عشرات التظاهرات التي أقيمت تنديدا بحظر المنظمة، بحسب “ديفيند آور جوريز”.

وتقدمت إحدى مؤسِسات المجموعة هدى عموري بطعن في قرار الحكومة البريطانية أمام القضاء.

وأثار حظر المجموعة التي أنشئت سنة 2020 وتقول إنها “ملتزمة وضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل” وتندّد بـ”التواطؤ البريطاني” مع الدولة العبرية، لا سيّما في صفقات الأسلحة، انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية.

كذلك، ندّد به خبراء أمميون باعتبار أن “أضرارا مادية بسيطة لا تعرّض حياة أحد لخطر ليست خطيرة لدرجة توصف بالإرهاب”.

ودعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر باعتباره “غير متناسب”..

وفي العام 2022، اقتحم نشطاء من “بالستاين أكشن” موقعا تابعا لشركة “تاليس” للصناعات الدفاعية في غلاسكو. وكانوا اقتحموا العام الماضي فرعا لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستيمز” في بريستول.

وفي آذار/مارس الماضي، دخلوا ميدان غولف تابعا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب اسكتلندا وكتبوا على عشبه “غزة ليست للبيع”.

وبالإضافة إلى تونبرغ، أعلنت شرطة لندن أيضا الثلاثاء عن توقيف شخصين آخرين للاشتباه في إلحاقهما “أضرارا جرمية” بمبنى في حيّ المال والأعمال في العاصمة البريطانية.

وأشارت “ديفيند آور جوريز” إلى أن ناشطين رشّا طلاء أحمر على واجهة مبنى شركة “أسبن” للتأمين بغية “لفت الانتباه إلى تواطئها في الإبادة الجماعية”.

وتقدّم “أسبن” خدمات لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستيمز”، بحسب “ديفيند آور جوريز”.

ادم/م ن/ع ش