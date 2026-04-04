توقيف مشتبه به آخر في الهجوم على عربات إسعاف لمؤسسة يهودية في لندن

أعلنت شرطة لندن السبت توقيف شخص آخر على خلفية عملية إحراق سيارات إسعاف تشغّلها مؤسسة خيرية يهودية في لندن، بعدما تعرّف عليه عناصر الأمن أثناء جلسة في المحكمة بشأن الحادثة.

ومثل رجلان وفتى أمام المحكمة على خلفية الهجوم الذي وقع في 23 آذار/مارس أمام محكمة في ويستمنستر السبت وتوقيفهم احتياطيا على ذمة القضية حتى وقت لاحق من هذا الشهر.

وأثناء جلسة الاستماع، قالت المدعية إيما هاراواي إن شخصا آخر تم توقيفه من دون تقديم تفاصيل.

وأصدرت شرطة لندن بعد ذلك بيانا جاء في أن عناصر الأمن تعرّفوا على شاب يبلغ 19 عاما على أنه متورّط في الهجوم.

وأضاف البيان أنه تم توقيفه بتهمة “الحرق بنية تعريض حياة أشخاص للخطر”.

والأربعاء، تم توقيف رجلين وفتى في موقعين مختلفين في شرق لندن ووجّهت اليهم اتهامات على خلفية الهجوم.

وتم التعريف عنهم على أنهم المواطنون البريطانيون حمزة إقبال (20 عاما) وريحان خان (19 عاما) الى جانب مواطن ثالث يبلغ 17 عاما ويحمل كذلك الجنسية الباكستانية.

وقضت المحكمة بمواصلة حبسهم إلى حين حلول موعد الجلسة المقبلة في 24 نيسان/أبريل.

ولم يتحدث المتهمون الذي وجهت اليهم اتهامات بالحرق العمد و”عدم الاكتراث لمسألة إن كان الأمر سيعرّض حياة أشخاص للخطر”، إلا لتأكيد هوياتهم.

وقالت هاراوي إن الثلاثة أظهروا “تخطيطا مسبقا إلى حد كبير وتعمدا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لإخفاء” جريمتهم.

وأكدت أمام المحكمة أن هناك أدلة قوية على أنه كان “هجوما متعمّدا ومحدد الهدف ضد الجالية اليهودية”.

واضافت أن أحد مسارات التحقيق يتمثل في تحديد “ما إذا كانت هذه القضية تندرج ضمن قانون الأمن القومي لعام 2023″، في إشارة إلى تشريعات مكافحة الإرهاب.

وتتبع العربات المستهدفة لـ”هاتسولا”، وهي منظمة تطوعية توفّر خدمات النقل الطبي المجاني والاستجابة للطوارئ في شمال لندن.

وكانت متوقفة قرب كنيس في منطقة غولدرز غرين بشمال غرب لندن، وهي منطقة يقطنها عدد كبير من اليهود.

وقدرت قيمة الأضرار الناجمة عن الهجوم بمليون جنيه إسترليني، بحسب ما جاء أثناء الجلسة.

وتم توقيف رجلين في الأربعينات على خلفية الهجوم قبل أن يتم إطلاق سراحهما بكفالة في 25 آذار/مارس.

وأعلنت جماعة لا يُعرف عنها الكثير تسمي نفسها “حركة أصحاب اليمين الإسلامية” ويُعتقد بأنها على صلة بإيران، مسؤوليتها عن الهجوم.

وسبق أن أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مشابهة في بلجيكا وهولندا.

