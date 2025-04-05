تونس تفكك مخيمات لآلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء سعيا لترحيلهم

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من طارق عمارة

تونس (رويترز) – قال مسؤول أمني لرويترز يوم السبت إن السلطات التونسية فككت خياما عشوائية تؤوي نحو سبعة آلاف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم،‭‭‬‬‬ في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة.

وتواجه تونس أزمة مهاجرين غير مسبوقة، مع تدفق آلاف الأشخاص من دول جنوب الصحراء على البلاد سعيا للوصول إلى أوروبا بالقوارب انطلاقا من السواحل التونسية.

وقال حسام الدين الجبابلي، المسؤول في الحرس الوطني، “قمنا بتفكيك خيام تؤوي سبعة آلاف مهاجر في غابات بلدة العامرة، والعملية لا تزال مستمرة بحضور القوات الأمنية وطواقم طبية والحماية المدنية”.

وقال لرويترز إنه خلال العملية تم اعتقال عدد منهم بسبب العنف وجرائم، وبدأت عمليات ترحيل قسرية إلى أوطانهم منذ مساء يوم الجمعة. وأضاف أن السلطات تسعى في الوقت نفسه إلى إعادة الآلاف إلى أوطانهم بشكل طوعي.

ولم يقدم الجبابلي أرقاما عن عدد المهاجرين المتوقع ترحيلهم قسرا، لكنه قال إن هناك عددا كبيرا.

وذكر أنه تم ضبط أسلحة بيضاء، بما في ذلك السكاكين والسيوف، بحوزتهم.

وتقول الحكومة التونسية إن نحو 20 ألف مهاجر يعيشون في خيام في الغابات في بلدات العامرة وجبنيانة بعد أن منعتهم السلطات من الوصول لأوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط.

وأصبح تدفق الآلاف من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء قضية شديدة الحساسية وتثير التوتر في تونس.

وبينما يشتبك المهاجرون بشكل متكرر مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعادهم من مناطقهم، تتهم جماعات حقوق الإنسان المحلية السلطات بتبني خطاب عنصري وتحريضي ضد المهاجرين وحملة أدت إلى سجن نشطاء يساعدون المهاجرين الأفارقة.

وتنفي السلطات انتهاج العنصرية تجاه المهاجرين وتقول إن التدفق الكبير لهؤلاء أصبح لا يطاق ويشكل مصدرا للتوتر ويهدد الأمن القومي للدولة.

وقال الجبابلي إن بعض المهاجرين المرضى تلقوا العلاج، وتم إيواء النساء الحوامل وأطفال في المستشفيات خلال عملية تفكيك الخيام معتبرا أن السلطات تعطي الأولوية للجانب الإنساني والاجتماعي على الجانب الأمني.

تواجه تونس ضغوطا شديدة من الدول الأوروبية، بعد أن أصبحت خلال السنوات الماضية نقطة مغادرة رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا بحثا عن مستقبل أفضل في أوروبا.

لكنها شددت قبضتها على الهجرة في الأشهر القليلة الماضية وتمكنت من وقف التدفق الهائل للمهاجرين نحو الشواطئ الأوروبية في قوارب، وهي الخطوة التي أشادت بها السلطات الإيطالية.