ثلاثة قتلى في روسيا ومثلهم في أوكرانيا بضربتين بطائرات مسيّرة

قُتل زوجان ونجلهما البالغ 12 عاما في هجوم بطائرات مسيّرة “معادية” في منطقة فلاديمير شمال شرق موسكو، بحسب ما أعلن الحاكم المحلي ألكسندر أفدييف.

وكتب أفدييف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “هذه الليلة، نُفّذ هجوم بطائرات مسيرة على منطقة ألكسندروفكسي، وأصابت طائرة مبنى سكنيا (..) وقتل شخصان وابنهما (…) أما ابنتهما البالغة خمس سنوات فقد نجت، ونُقلت إلى المستشفى وهي تعاني من حروق”.

وأورد الحاكم بداية أن الطفل القتيل يبلغ سبع سنوات، قبل أن يوضح في منشور لاحق أنه من مواليد 2014.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 45 طائرة مسيّرة أوكرانية ليل الاثنين إلى الثلاثاء.

وفي المقابل، أدّت ضربة بطائرة مسيّرة روسية استهدفت حافلة في نيكوبول، وسط شرق أوكرانيا، إلى مقتل ثلاثة أشخاص عل الأقل وإصابة 12 آخرين، وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية للمنطقة الثلاثاء.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في دنيبروبتروفسك أولكسندر غانجا في منشور عبر تطبيق تلغرام “هاجم العدو حافلة بواسطة طائرة مسيّرة هجومية من طراز +إف بي في+ في وسط نيكوبول تماما، لدى وصولها إلى محطة التوقف، وكان فيها وفي المحطة أشخاص. لم يكن ذلك استهدافا عشوائيا، بل عملا إرهابيا متعمّدا ضد مدنيين”.

