ثلاثة قتلى في غارات اسرائيلية على جنوب لبنان (وزارة الصحة)

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قتل ثلاثة أشخاص بغارات اسرائيلية على جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة الأربعاء، مع مواصلة الدولة العبرية تنفيذ غارات تقول إنها تستهدف حزب الله، على الرغم من وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال – قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد”.

وأدى هجومان آخران بمسيّرتين إلى مقتل شخص في ياطر وآخر في عيترون، وهما بلدتان قريبتان من الحدود الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته أنه “هاجم في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، في منطقة صور في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي حسين نزيه برجي”.

وقال إن برجي “كان يعتبر عنصرا ذا خبرة مركزية في مجال انتاج الوسائل القتالية في لبنان والذي عمل تحت مديرية البحث والتطوير والإنتاج في حزب الله الارهابي”.

وأضاف أن المستهدف كان “مهندسا ذا خبرة طويلة في التنظيم وتولى مسؤولية انشاء بنى تحتية لانتاج صواريخ أرض أرض دقيقة حيث هدفت عملية استهدافه إلى ضرب جهود اعمار حزب الله بعد حملة سهام الشمال”.

وأسفرت غارة اسرائيلية ثانية على منطقة ياطر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، بحسب وزارة الصحة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة استهدفت شخصا “بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته…من منزله التي تضرر جراء الحرب الأخيرة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه “قضى على قائد” في قوة الرضوان، وحدة النخبة العسكرية في حزب الله، في بلدة ياطر.

وفي شأن الغارة في بلدة عيترون، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة عيترون – قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط شهيد”.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن “الغارة على عيترون استهدفت دراجة نارية، ومعلومات عن وقوع إصابات”.

وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع، ضربات قالت إنها تستهدف عناصر الحزب.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء بأن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء غارة في منطقة المنصوري بجنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي “القضاء” على عنصر في حزب الله.

وقتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات على مناطق جنوبية عدة الاثنين، وفق السلطات، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي أنه “قضى” على عنصر في قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله.

ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب والدولة العبرية، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية، بعد نزاع امتد لأكثر من عام وتحول مواجهة مفتوحة اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها “حصر السلاح” بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح الحزب بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع الدولة العبرية.

واعتبرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الثلاثاء أن لبنان لا يزال أمامه “الكثير” من أجل نزع سلاح حزب الله.

وأشارت أورتاغوس في ردّها على سؤال بشأن هذه المسألة خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة إلى أن المسؤولين في لبنان “أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية”.

وأضافت “لكن لا يزال أمامهم الكثير”.

وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر نيسان/أبريل أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ”تنظيفه”، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.

ونص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا في الجنوب.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها.

لو-س ح/ب ق