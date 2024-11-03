ثماني دول اعضاء في “أوبك بلاس” تمدد خفض إنتاج النفط حتى نهاية كانون الاول/ديسمبر

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أعلن العديد من أعضاء مجموعة “أوبك بلاس” بينهم المملكة العربية السعودية وروسيا الأحد تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، ما يعني تأخير إمكان انخفاض الأسعار.

وقالت ثماني دول أعضاء في المجموعة في بيان إنها “اتفقت على ان تمدد لمدة شهر الخفض الطوعي الإضافي للإنتاج بواقع 2,2 مليون برميل يوميا”.

ومن بين الدول الثماني أيضا العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.

ويهدف القرار إلى منع إغراق السوق بالمعروض وتراجع الأسعار، بينما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي وخام برنت حوالى 70 دولارا للبرميل في خضم عدم نمو الطلب، وتسارع في العرض.

توجهت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، إلى تشكيل تحالف أوبك بلاس عام 2016 مع دول أخرى من بينها روسيا، للتعامل مع التحديات التي تفرضها المنافسة الأميركية.

ويضم هذا التحالف 22 عضوا حاليا، يخفضون الإنتاج بنحو ستة ملايين برميل يوميا، سواء بناء على قرار اتُخذ على مستوى التحالف أو عبر قيود طوعية إضافية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء دول “أوبك بلاس” مطلع كانون الأول/ديسمبر في فيينا، حيث مقر مجموعة “أوبك”. ولكن الإعلان الصادر الأحد يؤكد أن الدول الثماني التي مددت خفض الانتاج لن تتخلى عن الاقتطاعات الحالية من الانتاج النفطي قبل بداية العام 2025.

وبالتالي، سيبدأ إلغاء التخفيضات الطوعية متأخرا ثلاثة أشهر على الأقل عن الموعد المحدد خلال الاجتماع الوزاري الأخير في بداية حزيران/يونيو حين أعلنت أوبك وحلفاؤها الرغبة في زيادة الانتاج اعتبارا من تشرين الأول/اكتوبر.

لكن المجموعة تركت مخرجا حينها، لافتة إلى أن هذا القرار قابل للمراجعة في أي وقت.

وتراجع نمو الطلب العالمي على النفط منذ أشهر على خلفية تباطؤ الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم والمحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط، وفي الولايات المتحدة التي تترقب نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الثلاثاء.

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