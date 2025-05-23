جامعة هارفرد تقاضي ترامب بعد إلغائه حقها في تسجيل الطلاب الأجانب

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رفعت هارفرد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية.

وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ولاية ماساتشوستس أن “هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفرد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفرد ومنهجها الدراسي و+أيديولوجيا+ هيئة التدريس والطلاب”.

لا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و”أيديولوجيا اليقظة” (ووك).

ستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفرد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنويا في شكل رسوم دراسية.

وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة “آيفي ليغ” التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد “بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد”، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.

وقالت نويم في بيان منفصل إن “هذه الإدارة تحمّل هارفرد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي”.

يشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفرد، وفقا لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار “لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية”.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ “لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي”.

بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير الجمعة قرار الحكومة الأميركية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل “إنه قرار سيّئ للغاية. آمل بأن يتم إلغاؤه”.

– “أضرار جسيمة” –

وأكد رئيس هارفرد آلان غاربر في بيان الجمعة “ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. إنه يعرّض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفارد للخطر، ويعد بمثابة تحذير لعدد لا يحصى من الطلاب في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم”.

وتابع “لقد قدمنا شكوى وسيليها طلب لإصدار أمر تقييدي مؤقت”.

وقال كارل مولدن، وهو طالب دولي من النمسا، إنه تقدم بطلب للدراسة في أكسفورد في بريطانيا لأنه كان يخشى مثل هذه الإجراءات.

وأضاف الطالب البالغ 21 عاما لوكالة فرانس برس “إنه أمر مخيف ومحزن”، واصفا قبوله في هارفرد بأنه “أعظم امتياز” في حياته.

وتابع مولدن “من المؤكد أن هذا سيغير تصور الطلاب الذين قد يفكرون في الدراسة هناك، فالولايات المتحدة أصبحت أقل جاذبية للتعليم العالي”.

ووصف قادة فرع هارفرد في الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات القرار بأنه “الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أميركا”.

– “حالة ذعر” –

في الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفرد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي.

وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيانها “كما شرحت لكم في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز”.

وشدّدت الوزيرة على “وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز”.

شكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المئة من المسجّلين في هارفرد في العام الدراسي 2024-2025، وفق بيانات الجامعة.

وقالت الطالبة الأميركية أليس غوير لوكالة فرانس برس “لا أحد يعرف” ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين.

وأضافت “لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الدوليين، وأعتقد أن لا أحد يعرف” مدى تأثيره.

وتابعت “الجميع في حالة ذعر”.

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