جنازة وطنية للرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر

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تقيم الولايات المتحدة الخميس جنازة وطنية للرئيس السابق جيمي كارتر لتتوج بذلك تكريما استمر أياما عدة للحائز جائزة نوبل للسلام الذي ترك بصمته على تاريخ البلاد والعالم.

بحضور الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيلقي الرئيس الحالي جو بايدن كلمة تأبينية في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن، وهي كنيسة أسقفية اقيمت فيها لدوايت أيزنهاور ورونالد ريغن وجورج بوش الأب مراسم التشييع أيضا.

وستختتم هذه الجنازة فترة حداد دامت أسبوعا ألقى الأميركيون خلالها النظرة الأخيرة على نعش كارتر الذي غطي بالعلم الأميركي تكريما للرئيس التاسع والثلاثين الذي توفي في 29 كانون الأول/ديسمبر عن عمر يناهز 100 عام.

وكان جيمي كارتر طلب من جو بايدن إلقاء خطاب التأبين، حسبما كشف الرئيس في مقابلة مع صحيفة “يو إس إيه توداي” نشرت الأربعاء وأن الرجلين كانا صديقين منذ فترة طويلة. والتقيا لآخر مرة في العام 2021.

وأشاد جو بايدن بكارتر قائلا إنه كان رجلا مستقيما”. وأضاف وهو يشير إلى رأسه “لم يكن كارتر يرى العالم من خلال عقله”. وتابع “كان يراه من خلال قلبه”.

كان جيمي كارتر رئيسا لولاية واحدة بين العامين 1977 و1981.

وإلى جانب نحو ثلاثة آلاف شخص، سيحضر الجنازة جميع رؤساء الولايات المتحدة الأربعة الآخرين الأحياء، بيل كلينتون ودونالد ترامب وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.

وكان كارتر أول رئيس أميركي سابق يتجاوز عمره 100 عام، وتوفي في مسقط رأسه بجورجيا. وأعلن الخميس يوم حداد وطني مع إغلاق الدوائر الفدرالية.

– صانع سلام –

وكان جو بايدن أمر بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوما، على جري العادة. وبالتالي ستظل الأعلام منكسة خلال مراسم تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير وهو ما انتقده الرئيس الجمهوري المنتخب.

ومع ذلك، أشاد ترامب بجيمي كارتر بعد إعلان وفاته. وألقى الأربعاء نظرة الوداع في واشنطن على نعش كارتر برفقة زوجته ميلانيا.

في بداية ولايته الرئاسية اعتبره أقرانه في واشنطن ضعيفا، لكن جيمي كارتر فرض نفسه على الساحة الدولية رجل دولة وصانعا للسلام، ولا سيما من خلال التفاوض على أول اتفاقية بين إسرائيل ودولة عربية هي مصر. وعندما أُعلن عن وفاته، تدفقت التعازي من جميع أنحاء العالم.

تميز بعد انتهاء ولايته بمبادرات مختلفة لصالح الديموقراطية وحقوق الإنسان، وهو التزام إنساني أكسبه اعترافا دوليا حتى حصل على جائزة نوبل للسلام في العام 2002.

وبدأت مراسم وداع كارتر رسميا السبت مع قيام عناصر من جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الرؤساء الأميركيين، بحمل نعشه ووضعه في سيارة لنقل الموتى جالت مدينة بلاينز بولاية جورجيا.

وتجمعت حشود على جوانب الطرقات في بلاينز لتوديعه وإلقاء التحية على الموكب الذي سار ببطء، بينما لوح كثيرون بالأعلام الأميركية.

وتوقفت السيارة السوداء التي تحمل النعش أمام المزرعة التي عاشت فيها عائلة كارتر في طفولته، حيث قرع جرسها 39 مرة تكريما للرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة.

وكان جثمان الرئيس الأميركي السابق وصل الثلاثاء إلى مبنى الكابيتول في واشنطن.

وكان جيمي كارتر يتلقى الرعاية التلطيفية منذ شباط/فبراير 2023 في بلاينز.

وبعد المراسم الكنسيّة، سيوارى الثرى في منزله بجوار زوجته روزالين التي رحلت في 2023 عن عمر 77 عاما.

فت/ليل/غ ر