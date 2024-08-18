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جنوب إفريقيا ترحّل 95 ليبيا أوقفوا في ما تشتبه بأنه معسكر تدريب

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تعتزم جنوب إفريقيا الأحد ترحيل 95 ليبيا أوقفوا نهاية تموز/يوليو في ما تشتبه بأنه معسكر تدريب عسكري سري بجنوب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. 

وتم توقيف هؤلاء الرجال في 26تموز/يوليو في معسكر تدريب سري ذي طابع عسكري في مقاطعة مبومالانغا الحدودية مع موزمبيق وإسواتيني. 

وقالت الوزارة في بيان “من المقرر أن يغادروا جنوب إفريقيا من مطار كروغر مبومالانغا الدولي، صباح اليوم، على متن رحلة وفرتها الحكومة الليبية”.

ودخل الليبيون البلاد في نيسان/أبريل بموجب تأشيرات منحت في إطار تدريب عناصر في الأمن، بحسب الشرطة التي اشتبهت بأنهم تلقوا تدريبا عسكريا.

وألغت السلطات في جنوب إفريقيا تأشيراتهم الصادرة في تونس “بشكل غير قانوني” و”بناء على معلومات مضللة”.

وقال وزير الداخلية ليون شرايبر في البيان “أشيد بمسؤولي الوزارة وغيرهم من عناصر الأمن الذين عملوا بلا كلل لتمكين الترحيل السريع”. 

اتُهم الرجال في البداية بانتهاك قواعد الهجرة. وأسقطت النيابة في جنوب إفريقيا التهم الخميس بسبب نقص الأدلة. 

وأضاف شرايبر “سنواصل استخدام كل الموارد المتاحة لنا لضمان احترام قوانين الهجرة في البلاد”.

زام/ريم/كام

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