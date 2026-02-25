The Swiss voice in the world since 1935
جنوب إفريقيا ترفع ميزانية الأمن مع استقرار عبء الديون

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت جنوب إفريقيا الأربعاء تعزيز الإنفاق على الأمن في الميزانية الجديدة مع استقرار عبء الديون لأول مرة منذ قرابة عقدين وإظهار الاقتصاد علامات حذرة على التعافي.

وقال وزير المالية إينوك غودونغوانا إن الحكومة تخطط لإنفاق 2,67 تريليون راند (168 مليار دولار) في السنة المالية 2026/27، تشمل مصاريف حملة لمكافحة الجريمة في أعقاب قرار الرئيس سيريل رامابوزا نشر الجيش في مناطق خطرة.

وأضاف أمام البرلمان “لأول مرة منذ 17 عاما، سيستقر الدين وسيستمر في الانخفاض في السنوات المقبلة”. 

عانى الاقتصاد الأكثر تطورا في أفريقيا من ديون مرتفعة وصلت إلى مستوى قياسي ناهز 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال غودونغوانا إن المستوى سينخفض إلى 77,3 في المئة في 2026/27 و76,5 في المئة في العام التالي.

وأوضح أنه مع تراجع الضغوط المالية، ستزيد الحكومة من الإنفاق على الأمن الذي يمثل أولوية في ظل ارتفاع مستويات الجرائم العنيفة.

ولفت إلى أن الإنفاق على الأمن سيرتفع إلى 291,2 مليار راند (18 مليار دولار) بحلول عام 2028.

وكان الرئيس سيريل رامابوزا أعلن في وقت سابق من هذا الشهر نشر الجيش في مناطق تعد بؤرا للجريمة، ضمن سلسلة تحركات صارمة لإفشاء الأمن في الدولة التي تسجل نحو 60 جريمة قتل يوميا.

جكب/ح س/ص ك

