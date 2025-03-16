جوتيريش يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية باليمن

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد إن الأمين العام دعا إلى “أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية” في اليمن، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات عنيفة على ذلك البلد.

وأضاف في بيان “قد يؤدي أي تصعيد آخر إلى تفاقم التوتر الإقليمي وزيادة الإجراءات الانتقامية مما قد يزيد من زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، ويشكل مخاطر جسيمة على الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلاد”.