حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تصل إلى كرواتيا للخضوع للصيانة

وصلت حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس جيرالد فورد”، وهي الأكبر في العالم، الى كرواتيا لإجراء أعمال صيانة على متنها بعدما شاركت في الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت سفارة واشنطن في بيان السبت.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس الحاملة أثناء وصولها الى ميناء سبليت صباحا، في محطة أكد بيان السفارة أنها “مجدولة وللصيانة”. 

وكانت الحاملة التي نشرت في البحر الأبيض المتوسط قبيل بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، عادت الى قاعدة بحرية في جزيرة كريت هذا الأسبوع إثر اندلاع حريق على متنها في 12 آذار/مارس.

وأفاد الجيش الأميركي بأن الحريق أحدث أضرارا جسيمة بنحو 100 سرير. كما أفيد بأنها عانت مشكلات كبيرة في نظام المراحيض أثناء وجودها في البحر، مع تقارير صحافية عن انسداد وتكوّن طوابير طويلة أمام دورات المياه.

وقالت السفارة في بيانها “خلال زيارتها، ستستضيف حاملة الطائرات الأميركية جيرالد آر فورد مسؤولين… لإظهار التحالف القوي والدائم بين الولايات المتحدة وكرواتيا”. 

وأرسلت الولايات المتحدة الحاملتين جيرالد فورد وأبراهام لينكولن الى المنطقة قبيل بدء الهجوم على إيران. وأدت السفينتان دورا في الضربات.

وأمضت فورد حوالى تسعة أشهر في البحر شاركت خلالها في العمليات الأميركية في منطقة البحر الكاريبي، حيث تم تنفيذ ضربات على قوارب مشتبه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات، كما شاركت في العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية