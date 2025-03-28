حبس صحفي سويدي في تركيا بانتظار محاكمة بتهمة الإرهاب

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أنقرة (رويترز) – أعلن مكتب المدعي العام التركي في أنقرة يوم الجمعة حبس الصحفي السويدي كاج يواكيم مدين، الذي يعمل في تغطية الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بانتظار المحاكمة بتهم الإرهاب.

واحتجز مدين في إسطنبول في إطار تحقيق بدأ بعد احتجاج في ستوكهولم في يناير كانون الثاني 2023، عندما جرى تعليق دمية على هيئة الرئيس رجب طيب أردوغان أمام مبنى البلدية.

وأفادت السلطات بأن مدين كان من بين 15 شخصا مشتبها بهم تم التعرف عليهم في جهود تحديد هوية منظمي الاحتجاج والمروجين له أو المرتبطين به.

ووُجهت إلى مدين تهمة “إهانة الرئيس” و”الانتماء إلى منظمة إرهابية”.