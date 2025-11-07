حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة (رويترز) – سلمت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رفات رهينة مساء الجمعة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نعشا يضم رفات أحد الرهائن سُلم إلى القوات الإسرائيلية في غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسيُنقل إلى داخل إسرائيل للتعرف إلى الهوية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن رفات الرهينة عُثر عليه في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وحركة الجهاد متحالفة مع حماس وشاركت أيضا في اقتياد رهائن إلى غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي تلاه اندلاع الحرب في القطاع.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء الذين ظلوا محتجزين في غزة منذ الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 2023 مقابل إطلاق سراح نحو ما يقرب من ألفي سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل.

وشمل الاتفاق أيضا تسليم رفات 28 رهينة مقابل رفات 360 مسلحا. وحتى الآن، جرى تسليم رفات 22 رهينة مقابل 285 جثة لفلسطينيين، لكن سلطات الصحة في غزة أفادت بعدم تحديد هويتهم جميعا حتى الآن.

وتقول إسرائيل إن مسلحين بقيادة حماس اقتادوا 251 رهينة إلى غزة في هجوم 2023، وهو الهجوم الذي أسفر أيضا عن مقتل 1200 شخص آخرين، أغلبهم من المدنيين.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 69 ألف فلسطيني، أغلبهم مدنيون.

وخفف وقف إطلاق النار الهش معظم القتال لكنه لم يُنهه بالكامل، ما أتاح لمئات الآلاف من الفلسطينيين العودة إلى أطلال منازلهم في غزة. وسحبت إسرائيل قواتها من مواقع داخل المدن، وسمحت بدخول مزيد من المساعدات.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب و إيناس العشري ومعيان لوبيل – إعداد حاتم علي ومحمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)