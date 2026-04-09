حزب الله: إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل ردا على “خرق وقف إطلاق النار”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

9 أبريل نيسان (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية في وقت مبكر من اليوم الخميس إنها أطلقت صواريخ على شمال إسرائيل، في أول هجوم تشنه منذ أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وقال حزب الله في بيان إن الهجوم جاء “ردا على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار” وذلك بعد أن شنت إسرائيل أمس الأربعاء أكبر هجوم لها على لبنان في هذه الحرب.

وأضاف “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 الخميس… مستوطنة المنارة بصلية صاروخية”.

وتابع أن “هذا الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا”.

(تغطية صحفية أحمد طلبة من القاهرة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

