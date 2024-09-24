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حزب الله: استهداف قاعدة عتليت التابعة للبحرية الإسرائيلية بطائرات مسيرة

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القاهرة (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة يوم الثلاثاء على قاعدة عتليت التابعة للبحرية الإسرائيلية جنوبي حيفا.

وأضافت في بيان إن الهجوم استهدف “أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق يوم الثلاثاء بيانا قال فيه “في أعقاب الإنذار الذي تم تفعيله في منطقة عتليت، اندلع حريق نتيجة سقوط (جسم) في المنطقة، وتسبب بأضرار طفيفة وتم إخماد الحريق”.

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