حصري-أوكرانيا: روسيا زودت إيران بدعم إلكتروني لإحكام هجماتها

لندن/باريس 7 أبريل نيسان (رويترز) – أظهر تقييم مخابراتي أوكراني أن الأقمار الصناعية الروسية أجرت عشرات العمليات التفصيلية للمسح بالتصوير للمنشآت العسكرية والمواقع الحيوية في أنحاء الشرق الأوسط لمساعدة إيران على ضرب القوات الأمريكية وأهداف أخرى.

وخلص التقييم، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن متسللين إلكترونيين روسا وإيرانيين يتعاونون في مجال الأمن الإلكتروني. ويمثل هذا التقييم التقرير الأكثر تفصيلا حتى الآن عن كيفية تقديم روسيا دعما سريا لإيران منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجومهما في 28 فبراير شباط.

وذكر التقييم غير المؤرخ أن الأقمار الصناعية الروسية أجرت ما لا يقل عن 24 مسحا لمناطق في 11 دولة في الشرق الأوسط في الفترة من 21 إلى 31 مارس آذار، شملت 46 “هدفا”، بما في ذلك قواعد ومواقع عسكرية أمريكية وأخرى، بما في ذلك المطارات وحقول النفط.

وفي غضون أيام من إجراء المسح بحسب التقرير، استُهدفت القواعد والمقرات العسكرية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية، فيما وصفه التقرير بأنه نمط واضح.

وذكر مصدر عسكري غربي ومصدر أمني منفصل من الشرق الأوسط لرويترز أن معلومات مخابراتية لديهما تشير أيضا إلى نشاط مكثف للأقمار الصناعية الروسية في المنطقة، وأفادا بأن الصور تم تبادلها مع إيران.

وأشار التقييم الأوكراني إلى أن تسع عمليات مسح غطت أجزاء من السعودية، بما في ذلك خمس عمليات مسح فوق مدينة الملك خالد العسكرية قرب حفر الباطن، فيما بدا أنها محاولة لتحديد مواقع عناصر نظام الدفاع الجوي (ثاد) الأمريكي الصنع.

وأظهر التقرير أن مناطق في تركيا والأردن والكويت والإمارات خضعت للمراقبة عبر الأقمار الصناعية مرتين، في حين خضعت أماكن في إسرائيل وقطر والعراق والبحرين ومنشأة دييجو جارسيا للدعم البحري للمراقبة مرة واحدة.

وفي توجه جديد، أضاف التقييم أن الأقمار الصناعية الروسية كانت تراقب بنشاط مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي يمر عبره 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث فرضت إيران حصارا فعليا على جميع السفن باستثناء “السفن غير المعادية”.

* قناة اتصال دائمة

لم يتسن لرويترز التأكد بنحو مستقل من محتوى التقييم الأوكراني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن أي دعم خارجي لإيران من أي دولة لا يؤثر على نجاح العمليات الأمريكية. ولم يصدر عن وزارة الخارجية الإيرانية أي تعليق بعد. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية، التي غزت أوكرانيا قبل أربع سنوات، على طلب للتعليق.

وضغط قادة أوروبيون على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن هذه القضية في اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي. وقال دبلوماسيان إن روبيو لم يرد على الاتهامات على الرغم من أنه وصف علنا المساعدات الروسية لإيران بأنها غير ذات أهمية.

وذكر التقييم الأوكراني أن تبادل صور الأرقام الصناعية يجري تنظيمها عبر قناة اتصال دائمة تستخدمها روسيا وإيران، وقد يسهله أيضا جواسيس عسكريون روس متمركزون في طهران.

وأكد مصدر أمني إقليمي واقعة محددة وردت بالتفصيل في التقييم الأوكراني الذي كشف عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي.

وذكر التقييم أن قمرا صناعيا روسيا التقط في تلك الواقعة صورا لقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية قبل أيام من ضرب إيران المنشأة في 27 مارس آذار، مما أدى إلى إصابة طائرة أمريكية متطورة من طراز (إي-3 سنتري أواكس).

وأضاف التقييم أن قمرا صناعيا روسيا مر في مدار فوق الموقع نفسه في 28 مارس آذار لتقييم أثر الضربة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)