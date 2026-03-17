حصري-كالاس تدعو أمريكا وإسرائيل إلى إنهاء الحرب مع إيران

reuters_tickers

5دقائق

بروكسل 17 مارس آذار (رويترز) – دعت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنهاء الحرب على إيران، قائلة إن الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات مع حكومات في الشرق الأوسط لبحث سبل وقف هذا الصراع.

وقالت كالاس أيضا في مقابلة مع رويترز في بروكسل إن مشاركة أوروبا في الجهود الرامية إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز ما زالت خيارا مطروحا، لكنها رجحت أن تأتي هذه المشاركة في إطار حل دبلوماسي.

ورفضت عدة دول أوروبية دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مهمة لتأمين حرية الملاحة في المضيق، وهو نقطة عبور رئيسية للنفط والغاز والسلع الأخرى، والذي تسيطر عليه إيران حاليا بشكل كبير.

وقال القادة الأوروبيون إنهم غير مستعدين لتعريض قواتهم للخطر في خضم حرب لم يبدأوها رغم تحذير ترامب من أن ترددهم قد يكون له عواقب سلبية على حلف شمال الأطلسي.

وقالت كالاس إن أوروبا لا تفهم بعض الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في عهد ترامب أو أهدافها في إيران، لكنها أشارت إلى أن أوروبا تكيفت مع عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب وأصبحت “أكثر هدوءا” في ردها.

* كالاس: الاتحاد الأوروبي يتشاور مع دول الشرق الأوسط لبحث إنهاء الحرب

وردا على سؤال عما إذا كان الوقت قد حان لإنهاء الحرب، قالت كالاس “بالتأكيد. أعتقد… سيكون من مصلحة الجميع أن تتوقف هذه الحرب. المشكلة في الحروب هي أنه من الأسهل بدءها من إنهائها، وهي دائما ما تخرج عن السيطرة”.

وقالت كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة التي تشغل منصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، إن الاتحاد مستعد للمساعدة “دبلوماسيا لجمع الأطراف معا لوقف هذه الحرب فعليا”.

وأضافت “أجرينا مشاورات مع دول المنطقة مثل دول الخليج والأردن ومصر عما إذا كان بإمكاننا أيضا تقديم مقترحات لإيران وإسرائيل والولايات المتحدة للخروج من هذه الأزمة بطريقة تتيح للجميع حفظ ماء الوجه”.

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل حول هذه المشاورات.

وتعد هذه الحرب الأحدث في سلسلة من الأحداث التي أدت إلى توتر شديد في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وقالت كالاس “القلق الرئيسي للدول الأوروبية هو أنه لم يتم التشاور معنا (قبل) بدء هذه الحرب، بل على العكس تماما. حاول عدد من الأوروبيين إقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم بدء هذه الحرب”.

* كالاس تستحضر نموذج مبادرة البحر الأسود لمضيق هرمز

مع ذلك، فإن الحرب تداعياتها كبيرة على أوروبا وعلى أسعار الطاقة بشكل مباشر بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز.

وقالت كالاس “لا أحد مستعد لتعريض شعبه للخطر في مضيق هرمز… علينا إيجاد… طرق دبلوماسية لإبقاء هذا الممر مفتوحا حتى لا نواجه… أزمة غذائية وأزمة أسمدة وأزمة طاقة في العالم”.

وعرضت كالاس فكرة تكرار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لإخراج حبوب من أوكرانيا في وقت الحرب. يسمح هذا الاتفاق لأوكرانيا بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة عبر البحر الأسود، دون تعرض السفن المدنية لهجمات روسية.

وذكرت أنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول هذه الفكرة، وإن الأمم المتحدة “تعمل على ذلك”.

وقالت “السؤال الآن هو ما الذي يمكن أن توافق عليه الدول المجاورة أيضا، وخاصة إيران”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )