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حصري-مسؤولان: الحوثيون شنوا هجوما على السعودية انطلاقا من العراق

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الرياض 30 يوليو تموز(رويترز) – قال مسؤولان إقليميان إن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران شنت هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية، وذلك وفقا لتقييمات أجرتها السعودية وشركاؤها الإقليميون، في مؤشر على تنامي التنسيق بين الفصائل المتحالفة مع إيران.

وتشير هذه التقييمات، التي تختلف عن الروايات الرسمية المعلنة، إلى أن عناصر ما يعرف “بمحور المقاومة” المدعوم من إيران عززت روابطها وقدرتها على إلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، رغم سنوات من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت هذه الجماعات، بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل عام 2023.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية