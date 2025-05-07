حصري-مصادر: أمريكا تجيز تمويلا قطريا لرواتب موظفي حكومة سوريا

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من تيمور أزهري واندرو ميلز

بيروت (رويترز) – أفادت ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يتيح شريان حياة ماليا للحكومة السورية الجديدة في مسعاها لإعادة بناء دولة مزقها الصراع.

وكانت قطر، وهي من أقوى الداعمين الدوليين للرئيس السوري أحمد الشرع، مترددة في اتخاذ أي إجراء دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس المخلوع بشار الأسد في السلطة.

وأدت العقوبات، و14 عاما من الصراع، وعقود من حكم المحسوبية في عهد الأسد، إلى إفلاس الدولة وتضاؤل أجور الموظفين.

وأفاد شخصان مُطلعان لرويترز بأن قطر حصلت على الضوء الأخضر الأمريكي، وقالا إن من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قريبا خطابا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأمريكية.

وتُشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها في وقت تحركت فيه الدول الأوروبية بسرعة أكبر لتخفيف عقوباتها.

وقال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط وتقتصر الاستفادة منه على الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، مع استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال المصدر ودبلوماسيون إن ذلك يعكس المخاوف الغربية من التاريخ المتشدد لحكام سوريا الحاليين الذين يعيدون تشكيل القوات الأمنية.

وقال المصدر المالي إن من المتوقع أن يبدأ التمويل في التدفق بدءا من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة طال انتظارها بنسبة 400 بالمئة لتوزيعها تدريجيا على أكثر من مليون موظف حكومي على مدار بضعة أشهر.

* غموض يكتنف العقوبات الأمريكية

تحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث في هذا الشأن.

ولم ترد بعد وزارة الخارجية القطرية ولا وزارة الخزانة الأمريكية على طلبات التعليق.

وقال المصدر السوري إن الحكومة السورية ستقدم الأموال اللازمة لمعادلة زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة المدعومة من قطر.

واعتزمت قطر تقديم دعم للرواتب بعد فترة وجيزة من إطاحة هيئة تحرير الشام ببشار الأسد العام الماضي. وتعطلت المبادرة بسبب الغموض بشأن العقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.

لكن هناك دلائل على أن دول الخليج تمكنت من إحراز تقدم متواضع في الضغط على الولايات المتحدة للسماح على الأقل بالتعامل مع دمشق، حيث قامت السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام المنح والقروض.

وشاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى ركز على سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وحضره وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

* الأولوية الاقتصادية

أصدرت الإدارة الأمريكية السابقة إعفاء من العقوبات في السادس من يناير كانون الثاني للسماح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، لكن دولا وكيانات تريد التعامل مع سوريا سعت للحصول على ضمانات إضافية.

وكان الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح بالعمل مع قطاع الطاقة السوري، مع الإبقاء على العقوبات بشكل عام.

ودأب الشرع على المطالبة برفع العقوبات الغربية التي فُرضت لعزل الأسد بسبب ما مارسه من قمع أثناء الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011.

ويعد تعزيز الاقتصاد الذي انفتح الآن في تجربة السوق الحرة بعد عقود من الحمائية، أولوية قصوى بالنسبة للشرع.

وتقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل 10 سوريين يعيشون في فقر.

وقال وزير المالية في الحكومة المؤقتة في يناير كانون الثاني إن أجور العاملين في القطاع العام سترتفع 400 بالمئة اعتبارا من فبراير شباط بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار).

وكان قد أشار إلى المساعدات الإقليمية كأحد مصادر تمويل هذه الزيادة.

وتتسم السياسة الغربية في سوريا بالتعقيد بسبب الجذور المتشددة لهيئة تحرير الشام، التي قادت حملة الإطاحة بالأسد والتي تدرجها قوى عالمية في قوائم الجماعات الإرهابية.

وانبثقت هيئة تحرير الشام من جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا إلى أن قطع الشرع علاقاته بها في عام 2016. وحُلت هيئة تحرير الشام رسميا في يناير كانون الثاني.