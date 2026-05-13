The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حصري-مصادر: السعودية قصفت مواقع جماعات مسلحة في العراق خلال الحرب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من تيمور أزهري وأحمد رشيد وحميرة باموق

الرياض/بغداد/واشنطن 13 مايو أيار (رويترز) – فادت مصادر مطلعة بأن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة ميليشيات قوية مدعومة من طهران في العراق خلال الحرب مع إيران، في حين شنت الكويت غارات انتقامية على البلد نفسه.

وهذه الغارات جزء من نمط أوسع من الردود العسكرية في منطقة الخليج، والتي ظلت طي الكتمان إلى حد بعيد خلال الصراع الذي امتد إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلي المشتركة على إيران هجمات في 28 فبراير شباط.

ودفعت هذه الهجمات إيران إلى الرد بمهاجمة دول الخليج وإسرائيل، ما أدى إلى اضطراب الاقتصاد العالمي وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتشمل مصادر الهجمات من السعودية والكويت ثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين عراقيين ومسؤولا غربيا وشخصين مطلعين على الأمر، أحدهما في الولايات المتحدة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية