حصري-مصادر: السعودية قصفت مواقع جماعات مسلحة في العراق خلال الحرب

reuters_tickers

1دقيقة

من تيمور أزهري وأحمد رشيد وحميرة باموق

الرياض/بغداد/واشنطن 13 مايو أيار (رويترز) – فادت مصادر مطلعة بأن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة ميليشيات قوية مدعومة من طهران في العراق خلال الحرب مع إيران، في حين شنت الكويت غارات انتقامية على البلد نفسه.

وهذه الغارات جزء من نمط أوسع من الردود العسكرية في منطقة الخليج، والتي ظلت طي الكتمان إلى حد بعيد خلال الصراع الذي امتد إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلي المشتركة على إيران هجمات في 28 فبراير شباط.

ودفعت هذه الهجمات إيران إلى الرد بمهاجمة دول الخليج وإسرائيل، ما أدى إلى اضطراب الاقتصاد العالمي وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتشمل مصادر الهجمات من السعودية والكويت ثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين عراقيين ومسؤولا غربيا وشخصين مطلعين على الأمر، أحدهما في الولايات المتحدة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)