حضور لافت للجنوب العالمي في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي

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يفتتح الأربعاء منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الذي كان يُطلق عليه اسم “دافوس الروسي” بمشاركة ضعيفة للدول الغربية، مقابل حضور لافت لممثلي “الجنوب العالمي”، في ظل النزاع مع أوكرانيا والعقوبات.

يُنظم المنتدى الثامن والعشرون في خضم التقارب الذي دفع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين واشنطن وموسكو منذ بداية العام، دون أن يسمح ذلك حتى الآن برفع العقوبات الثقيلة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا كإجراء انتقامي بعد هجومها على أوكرانيا.

ومن المتوقع مشاركة وفد من رجال الأعمال الأميركيين من الصف الثاني، بما في ذلك المسؤول عن غرفة التجارة الأميركية في روسيا.

وقال يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء “تم تأكيد مشاركة 20 ألف ممثل من 140 دولة من جميع أنحاء العالم، إما حضوريا أو بشكل افتراضي”.

والبحرين التي يصفها الكرملين بالدولة “الصديقة” هي ضيف رئيسي في هذه الدورة لما تمثله من رمز للتقارب المتسارع بين روسيا وبلدان “الجنوب العالمي”.

ومن المتوقع حضور ممثلين من الصين وفيتنام والمملكة العربية السعودية وكذلك بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وسيكون الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو حاضرا أيضا، بعد أن رفض دعوة دول مجموعة السبع لحضور قمتها في كندا، مفضّلا بدلا من ذلك لقاء فلاديمير بوتين.

وسيلقي الرئيس الروسي الجمعة، كلمة في أجواء دبلوماسية متوترة جراء الحرب بين إسرائيل وإيران، حليفة روسيا.

ومنذ فرض عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا في العام 2022 يكرّر الكرملين رغبته في التوجه أكثر نحو آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية.

بور/بدس/اج/ص ك