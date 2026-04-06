حقائق-أهم الشخصيات الإيرانية التي قتلتها الغارات الأمريكية الإسرائيلية

من جنى شقير

6 أبريل نيسان (رويترز) – أودت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بحياة العديد من كبار الشخصيات السياسية والعسكرية، في ضربة قوية لقيادة الجمهورية الإسلامية بحرب امتدت إلى أنحاء الشرق الأوسط وأربكت أسواق الطاقة وطرق الشحن.

فيما يلي بعض أهم الشخصيات التي قتلت:

الزعيم الأعلى

* آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى الذي أدار إيران بقبضة من حديد منذ اختياره لهذا المنصب في 1989، بينما راح يشحذ العداء تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل. وقتل عن 86 عاما في غارة جوية أمريكية إسرائيلية على مجمعه في طهران في 28 فبراير شباط.

اتسمت فترة حكمه التي استمرت لأكثر من 30 عاما بترسيخ سلطته من خلال جهاز الأمن، وتوسيع نفوذ إيران بالمنطقة، حتى في الوقت الذي وضعها فيه التوتر بشأن برنامجها النووي في مواجهة متكررة مع الغرب.

كبار المسؤولين

* علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وصانع القرار المخضرم. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه قتل عن 67 عاما في غارة جوية أمريكية إسرائيلية في منطقة بارديس بطهران في 17 مارس آذار، إلى جانب ابنه وأحد نوابه.

وكان لاريجاني قائدا سابقا في الحرس الثوري وضمن فريق المفاوضات النووية، وكان كذلك مستشارا مقربا للزعيم الأعلى الراحل، ولعب دورا مهما في رسم سياسة إيران الأمنية والخارجية.

* إسماعيل الخطيب، وزير المخابرات الإيراني، قتل في غارة إسرائيلية في 18 مارس آذار. وكان الخطيب رجل دين وسياسي من التيار المتشدد، وعمل في مكتب آية الله علي خامنئي وتلقى التوجيه منه، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات المدنية في أغسطس آب 2021.

* علي شمخاني، مستشار مقرب من خامنئي وشخصية رئيسية في صنع السياسات الأمنية والنووية الإيرانية. قتل في غارات أمريكية-إسرائيلية على طهران في 28 فبراير شباط.

ونجا سابقا من هجوم على منزله خلال حرب يونيو حزيران التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.

كبار القادة العسكريين

* محمد باكبور، القائد الأعلى للحرس الثوري، أعتى قوة عسكرية في إيران. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنه قتل في غارات على طهران في 28 فبراير شباط.

وترقى في الرتب ليقود تلك القوة بعد مقتل سلفه حسين سلامي في حرب يونيو حزيران التي استمرت 12 يوما.

* عزيز ناصر زاده، وزير الدفاع الإيراني الذي كان ضابطا في سلاح الجو. وقالت مصادر إنه قتل في موجة الغارات نفسها التي استهدفت القيادة العليا في طهران في 28 فبراير شباط. وكان قائدا سابقا لسلاح الجو ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة، ولعب دورا رئيسيا في التخطيط العسكري وسياسة الدفاع.

* عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية. وقتل أيضا في غارات 28 فبراير شباط خلال ما وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه اجتماع للقيادة العليا في طهران. وكان مسؤولا عن تنسيق الأفرع العسكرية الإيرانية والإشراف على القوات التقليدية.

* غلام رضا سليماني، قائد قوة الباسيج شبه العسكرية الإيرانية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أنه قتل في غارات أمريكية إسرائيلية في 17 مارس آذار. وكان ضابطا كبيرا في الحرس الثوري، وقاد القوة التي تلعب دورا محوريا في الأمن الداخلي وفرض سلطة الدولة.

* بهنام رضائي، رئيس مخابرات البحرية التابعة للحرس الثوري. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قُتل في غارة إسرائيلية على مدينة بندر عباس الساحلية في 26 مارس آذار، وإنه مسؤول عن جمع معلومات عن دول المنطقة.

* علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري. وقال الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية إنه قتل متأثرا بإصابات لحقت به إثر غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة بندر عباس في 26 مارس آذار.

وتنكسيري من مواليد منطقة بوشهر، وترقى في الرتب حتى وصل إلى قيادة البحرية التابعة للحرس الثوري عام 2018، وأشرف على ما تسميه إيران “السيطرة الذكية” على مضيق هرمز، والتي تحد من حركة الملاحة عبر هذا الممر النفطي العالمي الحيوي.

* مجيد خادمي، رئيس مخابرات الحرس الثوري. وأوردت بيانات إيرانية وإسرائيلية نبأ مقتله في غارة جوية إسرائيلية على طهران في أبريل نيسان 2026.

وتولى خادمي، وهو مسؤول مخابرات ومكافحة تجسس مخضرم، منصبه في 2025 عقب مقتل سلفه في غارة مماثلة، وكان شغل سابقا رئاسة جهاز حماية المخابرات التابع للحرس الثوري وتولى مناصب مهمة في وزارة الدفاع الإيرانية.

(شاركت في التغطية نيرة عبد الله – إعداد طه محمد ومروة سلام ونهى زكريا وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )