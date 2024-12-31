حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع تفاقم التوتر

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(رويترز) – دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية التي تنطوي على مخاطر.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي عدلت خدماتها من المنطقة وإليها:

* شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 29 مارس آذار.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

* العربية للطيران

قررت شركة الطيران الإماراتية استئناف رحلاتها إلى بيروت في التاسع من يناير كانون الثاني.

* إير بالتيك (طيران البلطيق)

ألغت شركة إير بالتيك المملوكة لحكومة لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 28 يناير كانون الثاني.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

مددت إير فرانس تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى التاسع من يناير كانون الثاني، ومن باريس إلى بيروت حتى 31 يناير كانون الثاني.

ومددت كيه.إل.إم تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الرحلات من وإلى تل أبيب وعمّان وبيروت حتى نهاية مارس آذار.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* بلغاريا إير

استأنفت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل في 26 ديسمبر كانون الأول. وكانت الشركة قد ألغت الرحلات في أكتوبر تشرين الأول معللة ذلك بتوصيات السلامة.

* كاثاي باسيفيك

ألغت الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرا، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر تشرين الأول 2025.

* كوريندون إيرلاينز

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى يناير كانون الثاني.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

* إيزي جت

قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة في 27 نوفمبر تشرين الثاني إنها لن تتعجل في استئناف رحلاتها إلى تل أبيب بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ. وكانت الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة قد علقت في السابق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى مارس آذار.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للدولة في الإمارات الرحلات إلى بيروت وبغداد حتى 31 يناير كانون الثاني.

* فلاي دبي

قال متحدث باسم شركة الطيران الإماراتية في 30 ديسمبر كانون الأول إن الرحلات الجوية إلى بيروت لا تزال معلقة.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

ألغت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

ألغت شركة أيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة التابعة لمجموعة (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 29 مارس آذار. وستواصل شركة فيولينج الإسبانية للطيران التابعة للمجموعة تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب طوال الربع الأول من عام 2025.

* إيران إير

ألغت الخطوط الجوية الإيرانية جميع الرحلات مع بيروت حتى إشعار آخر.

* الخطوط الجوية العراقية

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير النقل العراقي قوله يوم 28 ديسمبر كانون الأول إن العراق سيسمح للخطوط الجوية العراقية باستئناف رحلاتها إلى لبنان في 30 ديسمبر كانون الأول. وكانت الخطوط الجوية العراقية علقت جميع رحلاتها من وإلى بيروت في 27 سبتمبر أيلول.

* إيتا

مددت الشركة الإيطالية تعليق رحلاتها مع تل أبيب حتى 31 يناير كانون الثاني.

* لوت

تعتزم الخطوط الجوية البولندية بدء أولى رحلاتها المجدولة إلى بيروت في أول أبريل نيسان 2025. وكانت الشركة علقت رحلاتها إلى لبنان في أغسطس آب.

* مجموعة لوفتهانزا

مددت المجموعة الألمانية تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 31 يناير كانون الثاني.

وألغت المجموعة الألمانية رحلاتها إلى طهران حتى 31 يناير كانون الثاني وإلى بيروت حتى 28 فبراير شباط.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 31 مارس آذار.

* بيجاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من يناير كانون الثاني.

* رايان إير

قال متحدث باسم شركة رايان إير، أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، في 27 نوفمبر تشرين الثاني إن الشركة لا تعتزم استئناف عملياتها إلى إسرائيل قبل 31 مارس آذار على أقرب تقدير، في حين أن قرار استئناف العمليات من وإلى الأردن اعتبارا من ديسمبر كانون الأول قيد المناقشة.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية رحلاتها بين بيروت وبريمن حتى 26 مارس آذار. وبدأ الإلغاء في 23 سبتمبر أيلول.

* يونيتد إيرلاينز

أكدت شركة الطيران ومقرها شيكاجو في 30 ديسمبر كانون الأول أن رحلاتها إلى تل أبيب لا تزال معلقة.

* فيرجن أتلانتيك

علقت شركة الطيران البريطانية رحلاتها مع تل أبيب حتى نهاية مارس آذار. وبدأ التعليق في سبتمبر أيلول.

* ويز إير

علقت شركة الطيران التي تتخذ من المجر مقرا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 يناير كانون الثاني، باستثناء الرحلات من لارنكا. وعلقت الشركة رحلاتها إلى تل أبيب منذ أكتوبر تشرين الأول.