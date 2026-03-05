حقائق-شركات طيران تلغي رحلاتها عقب قصف إيران

8دقائق

5 مارس آذار(رويترز) – لا تزال حركة السفر الجوي العالمي تعاني من ارتباك شديد بعد أن تسببت الحرب في إيران في إغلاق مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي والدوحة وأبوظبي، وتقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين في جميع أنحاء العالم وتعطيل آلاف الرحلات الجوية.

وفيما يلي أحدث تطورات حركة الطيران:

* خطوط إيجة الجوية

علقت خطوط إيجة الجوية، أكبر شركة طيران يونانية، رحلاتها من تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان وأربيل وبغداد في العراق وإليها حتى صباح العاشر من مارس آذار.

وألغت الشركة رحلاتها من وإلى دبي وأبوظبي حتى مساء السادس من مارس آذار، ومن الرياض وجدة حتى صباح السابع من مارس آذار.

*إير بالتيك

أعلنت شركة طيران إير بالتيك اللاتفية إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى التاسع من مارس آذار. وألغت جميع رحلاتها من وإلى دبي حتى السادس من مارس آذار.

* الخطوط الجوية الكندية (إير كندا)

أوقفت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها من وإلى دبي وتل أبيب حتى 22 مارس آذار وتخطط لاستئنافها في 23 مارس آذار.

*إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى التاسع من مارس آذار.

* مجموعة إير فرانس – كيه.إل.إم

ألغت إير فرانس رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى الثامن من مارس آذار ورحلاتها من وإلى دبي حتى السادس من مارس آذار، بما في ذلك رحلة مغادرة من دبي في السابع من مارس آذار.

وأعلنت شركة كيه.إل.إم تعليق رحلاتها من وإلى دبي والرياض والدمام حتى الثامن من مارس آذار إضافة إلى تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب لما تبقى من موسم الشتاء.

* كاثاي باسيفيك

ألغت شركة الطيران التي تتخذ من هونج كونج مقرا جميع رحلاتها من وإلى دبي والرياض حتى 14 مارس آذار.

*دلتا

ألغت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب حتى 22 مارس آذار، ومن تل أبيب إلى نيويورك حتى 23 مارس آذار.

*العال الإسرائيلية

جرى إلغاء رحلات العال وشركة ساندور التابعة لها من وإلى إسرائيل حتى الساعة الثانية صباحا من الثامن من مارس آذار.

* طيران الإمارات

قالت شركة الطيران الإماراتية إنها ستسير جدول رحلات محدودا حتى إشعار آخر.

* الاتحاد للطيران

علقت شركة الطيران الإماراتية جميع رحلاتها من وإلى مركز عملياتها في أبوظبي حتى الساعة 0300 بتوقيت جرينتش يوم السادس من مارس آذار.

* فين إير

ذكرت شركة الطيران الفنلندية فين إير أنها ألغت رحلاتها إلى الدوحة ودبي حتى 29 مارس آذار، وتتجنب الشركة أجواء العراق وإيران وسوريا وإسرائيل.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)، إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب حتى التاسع من مارس آذار وإلى عمّان وأبوظبي والبحرين ودبي والدوحة حتى السابع من مارس آذار، مع تقليص عدد الرحلات إلى لارنكا.

وألغت شركة إيبيريا إكسبريس، التابعة للمجموعة والمتخصصة في الطيران منخفض التكلفة، جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى العاشر من مارس آذار.

* إيتا إيروايز

علقت الشركة الإيطالية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 22 مارس آذار. ومددت الشركة إلغاء رحلاتها إلى دبي حتى العاشر من مارس آذار.

* الخطوط الجوية اليابانية

علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها بين طوكيو والدوحة المقررة من 28 فبراير شباط إلى 14 مارس آذار، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى 15 مارس آذار.

* خطوط لوت الجوية البولندية

أعلنت شركة الطيران البولندية إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 18 مارس آذار. وألغت رحلاتها إلى دبي حتى السادس من مارس آذار وإلى الرياض حتى الثامن من مارس آذار.

* لوفتهانزا

علّقت مجموعة الطيران الألمانية، التي تضم لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 22 مارس آذار، وإلى بيروت حتى 28 مارس آذار وإلى عمّان وأربيل حتى 15 مارس آذار. كما علقت رحلاتها إلى طهران حتى 30 أبريل نيسان، ورحلاتها إلى الدمام ودبي وأبوظبي حتى العاشر من مارس آذار. وستستأنف الرحلات إلى لارنكا في السابع من مارس آذار.

* الخطوط الجوية الماليزية

علّقت شركة الطيران الماليزية جميع رحلاتها من وإلى الدوحة حتى السابع من مارس آذار. واستأنفت مؤقتا رحلات العودة من وإلى جدة والمدينة المنورة من الرابع إلى الثامن من مارس آذار.

* الخطوط الجوية النرويجية

تعتزم شركة الطيران الاسكندنافية تسيير رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت اعتبارا من 15 يونيو حزيران، بدلا من الأول والرابع من أبريل نيسان على الترتيب، كما كان مخططا له سابقا.

*بيجاسوس

أعلنت شركة الطيران التركية أنها ألغت رحلاتها إلى العراق والأردن ولبنان حتى السادس من مارس، ورحلاتها إلى إيران حتى 12 مارس آذار.

* الخطوط الجوية القطرية

قالت الشركة إنها أوقفت مؤقتا رحلاتها من وإلى الدوحة بسبب إغلاق المجال الجوي القطري.

* خطوط طيران سنغافورة

ذكرت شركة الطيران السنغافورية أنها ألغت رحلاتها من وإلى دبي حتى السابع من مارس آذار. وألغت شركة الطيران منخفضة التكلفة التابعة لها (سكوت) رحلاتها من وإلى جدة حتى السابع من مارس آذار.

* الخطوط الجوية التركية

ألغت شركة الخطوط الجوية التركية بعض الرحلات الجوية من وإلى البحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر وسوريا والإمارات، وكذلك الرحلات من وإلى مدينتي الدمام والرياض.

* ويز إير

أوقفت شركة الطيران رحلاتها من وإلى إسرائيل ودبي وأبوظبي وعمّان حتى 15 من مارس آذار. وستستأنف الرحلات إلى جدة والمدينة المنورة اعتبارا من الثامن من مارس آذار.

(إعداد أحمد هشام وعبدالحميد مكاوي وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)