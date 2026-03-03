The Swiss voice in the world since 1935
حقائق-صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران على دول الخليج

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

3 مارس آذار آذَار (رويترز) – فيما يلي إحصائيات صادرة عن وزارات الدفاع بدول الخليج بشأن الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران على أراضيها منذ بدء الحرب الجوية الأمريكية-الإسرائيلية على إيران:

*الإمارات:

صواريخ باليستية:

* رصد 186 صاروخا باليستيا * اعتراض 172 صاروخا * إسقاط 13 صاروخا في البحر * صاروخ واحد سقط داخل الإمارات طائرات مسيرة:

* رصد 812 طائرة مسيرة * اعتراض 755 مسيرة * سقوط 57 مسيرة داخل الإمارات *قطر

صواريخ باليستية:

* رصد 101 صاروخ باليستي * اعتراض 98 صاروخا طائرات مسيرة:

* رصد 39 طائرة مسيرة * اعتراض 24 طائرة مسيرة صواريخ كروز:

* رصد واعتراض ثلاثة صواريخ كروز طائرات:

* رصد واعتراض طائرتين من طراز سوخوي إس يو-24 *البحرين

صواريخ:

* تدمير 73 صاروخا طائرات مسيرة:

* تدمير 91 طائرة مسيرة *الكويت

صواريخ باليستية:

* رصد واعتراض 178 صاروخا باليستيا طائرات مسيرة:

* رصد واعتراض 384 طائرة مسيرة. لا توجد بيانات متاحة عن السعودية وسلطنة عمان.

(تغطية صحفية آندرو ميلز – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

