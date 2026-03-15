حقائق-عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

reuters_tickers

4دقائق

15 مارس آذار (رويترز) – قتل ما لا يقل عن ألفي شخص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، وسرعان ما اجتذب الصراع دولا خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وأفرادا من الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى لبنان.

فيما يلي عدد القتلى في الحرب حتى الآن بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الحرب. ولم تتحقق رويترز على نحو مستقل من الأعداد.

* إيران

ذكرت وسائل إعلام حكومية يوم الاثنين أن ما لا يقل عن 1270 شخصا قتلوا، لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في السادس من مارس آذار إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب منذ اندلاعها. ولم يتضح سبب هذا الاختلاف بين الرقمين.

ولم يتضح ما إذا كان الرقمان يشملان 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان

قالت سلطات الصحة إن 850 على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 98 من القتلى من الأطفال.

* العراق

ذكرت سلطات الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 30 قتلوا. ومعظمهم أعضاء في قوات الحشد الشعبي الشيعية.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

* إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 12 قتلوا، بينهم تسعة في هجوم صاروخي إيراني على بيت شيمش بالقرب من القدس في الأول من مارس آذار.

وقال الجيش إن جنديين قتلا في جنوب لبنان.

* الولايات المتحدة

قتل 13 من أفراد القوات المسلحة. وأعلن الجيش الأمريكي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية فوق العراق، بينما قُتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

* الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في الهجمات الإيرانية.

* الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل ستة بينهم شخصان في هجمات إيرانية، وضابطان في وزارة الداخلية وجنديان في الجيش.

* سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن أربعة قتلوا عندما استهدف صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* سلطنة عمان

قُتل شخصان في غارة بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار، وهما أول قتيلين في البلاد، التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي شخص حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة ناقلة قبالة سواحل مسقط.

* السعودية

قتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين لقيا حتفهما في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

* فرنسا

لقي جندي فرنسي حتفه وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق، حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء وسلمى نجم ومروة سلام وأحمد هشام ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )