حقائق-عدد القتلى في حرب إيران

من نيرة عبد الله ومنة علاء الدين

8 أبريل نيسان (رويترز) – قتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ بدء الحرب عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، مما دفع طهران للرد بهجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية بدول في منطقة الخليج وفتح جبهة قتال جديدة في لبنان.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات مدمرة على البنية التحتية المدنية. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن إسرائيل أيدت قرار تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين. وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار لا ينطبق على لبنان.

وفيما يلي أحدث حصيلة لقتلى الحرب والتي لم تتحقق رويترز منها على نحو مستقل.

* إيران

تفيد وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة بأن 3636 شخصا لاقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب بينهم 1701 مدنيا، منهم 254 طفلا على الأقل.

وتقول الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن ما لا يقل عن 1900 مدني قتلوا وأصيب 20 ألف شخص في الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم لاقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الغارات الإسرائيلية استمرت في جنوب البلاد، بما يشمل القصف المدفعي وغارة جوية عند الفجر على مبنى بالقرب من مستشفى أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وكانت السلطات اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق أن 1530 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار وبينهم ما لا يقل عن 129 طفلا. وقال مصدران مطلعان لرويترز إن أكثر من 400 من مسلحي حزب الله قتلوا منذ شنت الجماعة هجمات على إسرائيل في الثاني من مارس آذار. ولم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة القتلى التي أعلنتها السلطات تشمل المقاتلين.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش اللبناني بمقتل 10 جنود على الأقل منذ الثاني من مارس آذار في غارات إسرائيلية على البلاد ومعظمهم في الجنوب.

وقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين التابعين للأمم المتحدة في واقعتين منفصلتين في جنوب لبنان، أحدهما بانفجار على جانب طريق، والآخر بقذيفة.

* العراق

ذكرت السلطات الصحية في العراق أن ما لا يقل عن 117 شخصا قتلوا منذ بداية الحرب. ومن بين هؤلاء مدنيون وأعضاء من قوات الحشد الشعبي الشيعية المتحالفة مع إيران وجنود من الجيش وأفراد من الشرطة ومقاتلون من قوات البشمركة الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

* إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 23 شخصا قتلوا جراء إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. وقال الجيش إن 11 من جنوده قتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، أخطأت قوات إسرائيلية الهدف وقتلت مزارعا إسرائيليا قرب الحدود مع لبنان في 22 مارس آذار.

* الولايات المتحدة

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن 13 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين. وأعلن الجيش الأمريكي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد سقوط طائرة عسكرية أمريكية للتزود بالوقود في العراق، في حين قتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

* الإمارات

قالت السلطات الإماراتية إن 12 شخصا قتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان. وسقط أحدث القتلى عندما سقط حطام جراء هجوم تم اعتراضه على منشآت غاز في حبشان بأبو ظبي.

* قطر

قالت وزارة الدفاع إن سبعة أشخاص قتلوا في 22 مارس آذار في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وأربعة من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد تركي من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان كانا فنيين يعملان لدى شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية.

* الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل سبعة بينهم ثلاثة في هجمات إيرانية واثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

* الضفة الغربية

قُتلت أربع فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

* سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن أربعة أشخاص قتلوا عندما أصاب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في 24 مارس آذار أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين. وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

* سلطنة عمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار في 13 مارس آذار، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الشركة المشغلة لإحدى الناقلات إن شخصا لقي حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة الناقلة قبالة سواحل مسقط.

* السعودية

قُتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.

(شارك في التغطية أحمد رشيد وإيما فارج وجوناثان ألين وجنى شقير ومعيان لوبيل وبيشا ماجد – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)