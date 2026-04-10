حقائق-عدد القتلى في حرب إيران

من نيرة عبد الله ومنة علاء الدين

10 أبريل نيسان (رويترز) – قتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ بدء الحرب عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، مما دفع طهران للرد بهجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية بدول في منطقة الخليج وفتح جبهة قتال جديدة في لبنان.

وتوقفت الأعمال القتالية إلى حد بعيد بعد أن توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أسبوعين في الثامن من أبريل نيسان.

وفيما يلي أحدث حصيلة لقتلى الحرب والتي لم تتحقق رويترز منها على نحو مستقل.

* إيران

قال رئيس الطب الشرعي الإيراني لوسائل الإعلام الحكومية أمس الخميس إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص لقوا حتفهم في أنحاء إيران خلال الحرب.

وتفيد وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة بأن 3636 شخصا لاقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب بينهم 1701 مدني، منهم 254 طفلا على الأقل.

وقالت الوكالة يوم الأربعاء إنها ستتوقف عن نشر تقارير يومية عن الهجمات والقتلى والجرحى على خلفية “تغير الوضع على الأرض والضبابية المحيطة بما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد أم سينهار”.

وقال الجيش الإيراني إن 104 على الأقل لاقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان

تقول السلطات اللبنانية إن 1830 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار. وأدى أعنف قصف إسرائيلي خلال الحرب في لبنان في الثامن من أبريل نيسان إلى مقتل أكثر من 300.

وأفاد الجيش اللبناني بمقتل 14 جنديا على الأقل منذ الثاني من مارس آذار في غارات إسرائيلية على البلاد ومعظمهم في الجنوب. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن 13 من قوات الأمن قتلوا في غارة إسرائيلية على مبنى حكومي في مدينة النبطية جنوب البلاد في 10 أبريل نيسان.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن أكثر من 400 من مسلحي حزب الله قتلوا منذ شنت الجماعة هجمات على إسرائيل في الثاني من مارس آذار. ولم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة القتلى التي أعلنتها السلطات تشمل المقاتلين.

وقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين التابعين للأمم المتحدة في واقعتين منفصلتين في جنوب لبنان، أحدهما بانفجار على جانب طريق، والآخر بقذيفة.

* العراق

ذكرت السلطات الصحية في العراق أن ما لا يقل عن 117 شخصا قتلوا منذ بداية الحرب. وبين هؤلاء مدنيون وأعضاء من قوات الحشد الشعبي الشيعية المتحالفة مع إيران وجنود من الجيش وأفراد من الشرطة ومقاتلون من قوات البشمركة الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤولون من قطاعي الأمن والصحة لرويترز بمقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة في السابع من أبريل نيسان عندما أصابت صواريخ انطلقت من اتجاه الكويت منزلا في خور الزبير قرب البصرة.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

* إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 23 شخصا قتلوا جراء إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. وقال الجيش إن 12 من جنوده قتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، أخطأت قوات إسرائيلية الهدف وقتلت مزارعا إسرائيليا قرب الحدود مع لبنان في 22 مارس آذار.

* الولايات المتحدة

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن 13 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين. وأعلن الجيش الأمريكي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد سقوط طائرة عسكرية أمريكية للتزود بالوقود في العراق، في حين قتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

* الإمارات

قالت السلطات الإماراتية إن 12 شخصا قتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان. وسقط أحدث القتلى عندما سقط حطام جراء هجوم تم اعتراضه على منشآت غاز في حبشان بأبوظبي.

* قطر

قالت وزارة الدفاع إن سبعة أشخاص قتلوا في 22 مارس آذار في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وأربعة من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد تركي من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان كانا فنيين يعملان لدى شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية.

* الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل سبعة بينهم ثلاثة في هجمات إيرانية واثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

* الضفة الغربية

قُتلت أربع فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

* سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن أربعة أشخاص قتلوا عندما أصاب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* السعودية

قُتل اثنان وأصيب 12 عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في التاسع من أبريل نيسان بأن الهجمات على منشآت الطاقة أدت إلى مقتل مواطن سعودي من أفراد الأمن الصناعي التابع لشركة الطاقة السعودية.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في 24 مارس آذار أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين. وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

* سلطنة عمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار في 13 مارس آذار، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الشركة المشغلة لإحدى الناقلات إن شخصا لقي حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة الناقلة قبالة سواحل مسقط.

* فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.

(شارك في التغطية أحمد رشيد وإيما فارج وجوناثان ألين وجنى شقير ومعيان لوبيل وبيشا ماجد – إعداد دعاء محمد ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)