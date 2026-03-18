حقائق-علي لاريجاني.. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الذي قتلته إسرائيل

reuters_tickers

3دقائق

18 مارس آذار (رويترز) – أكدت الحكومة الإيرانية أمس الثلاثاء أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي كان مستشارا كبيرا للزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، قتل عن عمر يناهز 67 عاما في غارة جوية أمريكية إسرائيلية على طهران.

فيما يلي بعض الحقائق عن لاريجاني:

* ولد لاريجاني في النجف بالعراق عام 1958، وينحدر من عائلة ذات نفوذ. وكان شقيق آية الله صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تتوسط في النزاعات بين البرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تتألف من رجال الدين وفقهاء القانون تشرف على الانتخابات والتشريعات.

* شغل علي لاريجاني منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لمدة 10 سنوات قبل أن يستقيل في عام 2004 ليصبح مستشارا أمنيا لخامنئي، صاحب أعلى سلطة في البلاد.

* خاض لاريجاني، وهو عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، الانتخابات الرئاسية عام 2005. وجاء في مرتبة متأخرة عن عدة مرشحين آخرين، من بينهم محمود أحمدي نجاد الذي فاز في النهاية.

* في عام 2005، عُين لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في إيران.

* اتخذ لاريجاني موقفا حازما حيال الملف النووي عند تعيينه في عام 2005 كبيرا للمفاوضين النوويين. وقال إن قبول إيران بالحوافز التي كان الاتحاد الأوروبي يعرضها آنذاك مقابل التخلي عن إنتاج الوقود النووي، سيكون بمثابة مقايضة “لؤلؤة بقطعة حلوى”.

* استقال لاريجاني من منصب كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين في أكتوبر تشرين الأول 2007 في عهد أحمدي نجاد.

* شغل لاريجاني، وهو محافظ معتدل من داخل المؤسسة الدينية، منصب رئيس البرلمان من عام 2008 إلى عام 2020.

* رفضت هيئة مراقبة الانتخابات الإيرانية التي تتبع التيار المتشدد ترشح لاريجاني في الانتخابات الرئاسية لعامي 2021 و2024.

* في عام 2020، عين خامنئي لاريجاني مستشارا سياسيا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)