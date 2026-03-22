حقائق-مدى اعتماد دول الخليج على محطات تحلية المياه التي تهددها إيران

دبي 22 مارس آذار (رويترز) – توعد الجيش الإيراني بشن هجمات على محطات تحلية المياه وغيرها من البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها باستهداف البنية التحتية للوقود والطاقة الإيرانية بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول مدى اعتماد دول الخليج على تحلية المياه لتلبية احتياجاتها الأساسية من المياه:

* في الإمارات، تمثل المياه المحلاة أكثر من 80 بالمئة من مياهالشرب. * تقول السلطات في البحرين إن البلاد أصبحت تعتمد كليا علىالمياه المحلاة في عام 2016، إذ جرى تخصيص 100 بالمئة من المياهالجوفية لخطط الطوارئ. * تعتمد قطر كليا على المياه المحلاة. * في السعودية، وهي دولة أكبر بكثير من حيث المساحة ولديهااحتياطي أكبر من المياه الجوفية الطبيعية، تقول الهيئة العامةللإحصاء إن حوالي 50 بالمئة من إمدادات المياه تأتي من المياهالمحلاة اعتبارا من عام 2023. * تنتج البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات مجتمعةحوالي ثلث المياه المحلاة في العالم وتضم عددا من أكبر محطات تحليةالمياه عالميا.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )