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حقائق-نظرة على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

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جنيف (رويترز) – تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 20 شهرا على الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تلك الظروف تهدد بدفع ما يقرب من نصف مليون شخص إلى المجاعة بحلول نهاية سبتمبر أيلول.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن ما يزيد على 57 ألف شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك أكثر من 500 شخص سقطوا في عمليات إطلاق نار عشوائي في أثناء سعيهم للحصول على الغذاء من مواقع التوزيع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

واندلعت الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما هاجمت حماس إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

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