حكام الإمارات يهنئون سلطان عمان في ذكرى توليه مقاليد الحكم

بعث حكام الإمارات ببرقيات تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في السلطنة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أرسلوا برقيات تهنئة للسلطان هيثم الذي تولى الحكم ببلاده في كانون الثاني/يناير 2020.

كما بعث سمو أولياء العهد ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى السلطان هيثم.

